Koňská hlava na tyčce. Sokolovský Dům dětí a mládeže zařadil do nabídky například hobby horsing
Plyšová hlava koně na tyči. Místo běhu poskoky. Pro někoho nesmysl, pro jiného vášeň. To je hobby horsing – sportovní disciplína, při níž se napodobuje jízda na koni. Od letoška si ho můžou zájemci vyzkoušet v Domově dětí a mládeže v Sokolově.
Skupina děvčat mezi osmi a 12 lety se v tělocvičně řadí před překážkovou dráhou. Každá má v ruce tyč, která má na konci plyšovou hlavu koně. Jedna z děvčat, které napodobují jízdu na koni, se jmenuje Zorka. Její kůň je strakatý a jmenuje se Daisy.
Nejvíce zkušeností s hobby horsingem z celé skupiny má Maruška, která se už účastnila i závodu. „Závodím v parkuru a ve skoku mohutnosti,“ říká s tím, že skok mohutnosti spočívá v tom, kdo vyskočí nejvýš.
Marušku doprovází maminka Marie. „Už několik let cvičí (hobby horsing) sama jako samouk. Jezdíme na závody po České republice a hodně se tomu věnuje. Její celoživotní vášeň jsou koně a jezdí i na koních,“ přibližuje.
Kroužek vede Eliška Hošková. „Paní ředitelka chtěla, abychom vytvořili sestavu na různé akce,“ popsala.
Děti do toho dávají maximum. Na základních školách s tělocvikem pomáhají trenéři
„Konzultovala jsem s kolegy, kdo by si na to troufnul, protože se mi líbila představa, že by se tento zájmový útvar otevřel. Našlo se zatím asi šest účastnic, ale věřím tomu, že se tento sport v Sokolově ujme velmi rychle,“ popsala ředitelka Domu dětí a mládeže Hana Procházková.
‚Děti se chtějí pohybovat‘
Mezi nejžádanější kroužky podle Procházkové patří rukodělné aktivity i sport. „Začínáme keramikou nebo 3D tisky. Pak jsou samozřejmě žádané i sportovní (zájmové útvary) – lezení na stěně nebo na boulderu, pohybové a sportovní hrátky, jóga,“ říká ředitelka.
„Myslím si, že se děti chtějí pohybovat a pak je to znát i na kapacitě, která je okamžitě zaplněná,“ uzavírá Procházková. Dům dětí a mládeže v Sokolově letos připravil 18 nových zájmových kroužků. Celkem jich mohou děti navštěvovat přes sto.