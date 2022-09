Spiritualita a konspirace se na instagramu prolínají, příkladem je Helena Houdová, říká antropoložka

V pandemii se lifestylové influencerky nemohly věnovat svým tradičním tématům, jako je cestování nebo móda, některé z nich se místo toho zaměřily na wellness rady. Jak to na svých profilech na sociálních sítích kombinovaly s konspiračními studiemi, na to se zaměřila antropoložka Marie Heřmanová. Praha 22:42 3. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Heřmanová, antropoložka | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

Heřmanová se zaměřila na profily na instagramu, které se věnovaly nějakému typu spirituality, józe nebo wellness. „V instragramové kultuře to jsou propojené oblasti,“ říká.

Je český Instagram místem konspirituality? V čem se liší například od toho amerického? Jak influencerky na Instagramu konkrétně vystupují? Na co kladou důraz a co přesně propagují?

Z těchto profilů vyčnívala bývalá miss a modelka Helena Houdová, která podle Heřmanové často mluví o takzvané 5D realitě.

„Nevím, jestli to vysvětluju správně, ale je to vyšší úroveň reality, než je naše běžné 3D. 5D je na úrovni vědomí a dají se tam cítit věci, které my v 3D realitě necítíme,“ přibližuje. Svůj vědecký článek proto Heřmanová nazvala 5D sesterství.

„Zároveň hodně pracuje s pojmem sesterství. Komunikuje se ženami, zdůrazňuje ženskou zkušenost a ženské prožívání světa,“ říká Heřmanová o sociálních sítích Houdové.

V době pandemie podle ní bývalá modelka začala pojem sesterství využívat jako výzvu pro politickou organizaci. „Ne že by to byla politická strana. Je to jiný druh politiky. Ale ona hodně odkazovala na sesterství jako na komunitu, kterou něco velmi silně propojuje a která má tudíž silný hlas a sílu. A vyzývala, ať se třeba vymezí vůči povinnosti se očkovat,“ popisuje antropoložka.

Spirituální influencerky

Podobné výzvy přicházely na instragramu i od žen, které se před pandemií věnovaly józe, seberozvoji.

„Nebo přírodní kosmetice a environmentálním tématům, tedy jak upravit spotřební chování tak, aby bylo environmentálně zodpovědné,“ dodává Heřmanová s tím, že i tento typ uživatelek občas šířil dezinformace, ale nešlo přímo o spiritualitu, jaké se výzkumnice chtěla věnovat.

„Spirituální influenceři je celá zajímavá podskupina těchto lidí. A zrovna Helena Houdová je z nich možná jedna z nejviditelnějších. To, co udělá na instagramu, je pak téma pro bulvár,“ upozorňuje antropoložka s tím, že spirituální influenceři jsou celosvětový fenomén.

České spirituální influencerky podle Heřmanové často pracují s tělesností a s pojmem kontroly nad vlastním těle:

„Upozorňují na to, že ženám není vždy dovoleno úplně zacházet se svým tělem tak, jak by svobodně chtěly. A ve spirituálním kontextu řeší, jak se žena z toho může osvobodit. A právě tohle posílil covid, řešilo se třeba očkování, který vnímaly jako zásah do své tělesné integrity.“

Od spirituality ke konspiracím

Konspiritualita označuje propojování spirituálních a konspiračních teorií na internetu, shrnuje Marie Heřmanová. Tento druh spirituality má blízko k wellness, k výběru některých principů z hnutí new age. A konspirace jsou vyprávění, která vysvětlují světové události tak, že za nimi stojí skrytá entita, která ovládá zbytek světa a s ostatními má negativní úmysly.

„V konspiritualitě tyto věci splývají. Je tam důraz na roli jednotlivce v rámci celku a také na osudovost, předučerní. A pak na moment prohlédnutí, na vyšší realitu, vyšší vědomí, sebepoznání. Tedy něco, čím jedinec projde a nahlédne pravdu, který je zbytku lidí skrytá,“ vysvětluje Heřmanová.

„Právě Helena Houdová někdy používá narativy, třeba videa nebo typ obsahu, kterým, když se proklikáte, tak se dostanete na americkou altright scénu (politický směr spojující krajně pravicové a bílé nacionalistické hnutí – pozn. red.) anebo hnutí QAnon (volně propojené krajně pravicové konspirační teorie – pozn. red.). Ale často je ten obsah interpretovaný v rámci české zkušenosti – je to jako před rokem 1989, je to totalita, kterou už jsme tady měli.“

