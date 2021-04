Pomáháme všem a každá vybraná koruna jde potřebným, zdůrazňuje ředitelka Konta Bariéry

Začátek dubna je celosvětově zaměřený na zviditelnění problémů, s nimiž se potýkají lidé s poruchami autistického spektra. Český rozhlas se proto připojil ke sbírce Konta Bariéry zaměřené právě na pomoc rodinám autistů. „Když se rozhlédnete kolem sebe, nepoznáte, kdo je autista. Ale potřeby mají úplně stejné jako zdraví lidé,“ upozorňuje ředitelka Božena Jirků. Interview Plus Praha 8:42 4. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Připomíná, že Konto Bariéry vzniklo v roce 1993 s heslem, že lidé s handicapem patří mezi nás a jsou součástí života naší společnosti. Nadace jim přispívá na osobní asistence, odlehčující péči, rehabilitace, nejrůznější pomůcky a další nezbytnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Každá koruna jde potřebným. Nemyslete si, že si za to vaříme kafíčko. Nadace si musí na svou režii vydělat, to není vůbec lehké, ale peníze, které posbíráme, jsou vždy stoprocentně určeny těm, o kterých mluvíme,“ zdůrazňuje.

Současná protiepidemická opatření dopadají i na děti s autismem, které mnohdy trpí tím, že nechodí do školy. Jak pandemie nemoci covid-19 zasáhla Konto Bariéry? „Doba je to opravdu blbá, neuměla jsem si to představit a není to žádná prkotina. Ale musím říct, že na štědrosti lidí se to vůbec neprojevilo,“ uvádí.

Projekt Českého rozhlasu Plus a Konta Bariéry V jiném světě – pomáháme lidem s poruchou autistického spektra: Konto Bariéry podporuje lidi, kteří se potýkají se zdravotním postižením, následky nemoci či úrazu. Stále častěji se na něj obracejí také rodiny autistů. Nadace jim přispívá na osobní asistence, odlehčující péči, rehabilitace, nejrůznější pomůcky a další nezbytnosti. Chcete-li také pomoci těm, jež „zaklel“ autismus, pošlete libovolnou částku na transparentní účet Konta Bariéry: 17111444/5500, variabilní symbol 999.

„Nechci jmenovat, ale jedna firma, s níž máme firemní fond, tak hned loni v dubnu řekli, ať rozdělíme půl milionu na nejvíc covidem postižené. Najděte šest až deset organizací a dejte jim, co potřebují,“ popisuje Jirků.

Pomáháme všem

Nadace má příjmy z různých zdrojů, jedním z nich je celkem třináct firemních fondů. „Spravujeme peníze za firmy, které nám dají nemalou částku, a my je učíme dělat charitu. Nenecháme je, aby peníze dávaly na blbosti, ale na to, co je opravdu potřeba. A ony se to učí a dělají to strašně rády,“ dodává.

Čtvrtina peněz pochází od drobných dárců a další čtvrtina od sponzorů, kteří například mohou poskytnout peníze na zakoupení automobilu pro potřebnou rodinu.

„Máme heslo, že pomáháme vždy a všem. My opravdu na radě Konta Bariéry projednáme každou žádost, která přijde, a každý dostane nějakou pomoc. Nemůžeme třeba zaplatit celý vozík, ale musíme lidem pomoci, jak dál. Jsou zde i další nadace nebo zahájíme sbírku,“ vysvětluje ředitelka Nadace Charty 77.

Jirků se v minulosti ohrazovala proti kritice neziskových organizací, charita prý nejsou žádní darmožrouti.

„Fakt to umíme, jsme věcní, rychlí. Popravdě řeknu, že největším donátorem v sociální oblasti je stát. Ale má škatulky, do kterých se musíte vejít. Já se vždy snažím, aby se do ní ta žádost vešla, to je výhoda nadace, že jsme pružní. Chodím do práce – i když v mých letech už někdy s únavou – hrozně ráda a těším se, kolika lidem zase pomůžeme. Taková je to práce,“ uzavírá.

Měl by stát více využívat služeb neziskových organizací? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.