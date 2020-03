OBRAZEM: Výdejní okna, donáška domů. České restaurace se vyrovnávají s vládním nařízením

Zírání, odsedávání, pokřikování ‚korona‘. Někteří cizinci žijící v Česku zažívají kvůli viru agresi

„Začal na nás zírat. Pak se mě začal ptát, co dělám v České republice. Odpověděla jsem, že jsem z Mexika, že jsem lékařka. Bál se, že jsem Italka a nevěřil, že jsem to, co říkám,“ popisuje Stephanie.