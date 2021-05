Poruch řeči přibývá, koukáme do mobilů. Děti potřebují pozornost a oční kontakt při komunikaci

Dětí, které trpí poruchami řeči, meziročně přibývá. Stejně jako školáci i logopedi se museli přizpůsobit koronavirovým opatřením a sezení absolvovali na dálku. Online terapie ovšem není vhodná pro všechny. A péče samotného logopeda často nestačí, do léčby řečových vad by se podle odborníků měli zapojovat i rodiče. Praha 17:09 23. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti, tablety (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Logopedka Vlasta Šimková mluvila v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové na téma: vliv lockdownu na rozvoj dětské řeči. Děti podle ní třeba přišly o řadu sociálních kontaktů se svými vrstevníky, větší vliv pak začala mít rodina.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Logopedka Mgr. Vlasta Šimková a vliv lockdownu na rozvoj dětské řeči

S omezením péče nebo úplným uzavřením ordinací se muselo potýkat mnoho specialistů a hlavně rodičů dětí, které načas zůstaly bez logopedické péče. Jak se podařilo zvládnou toto období? Logopedové používali podle Šimkové místo roušek třeba průhledné štíty. Běžné úkoly může učitel posílat e-mailem, ale logoped potřebuje dítě vidět a být s ním v bezprostředním kontaktu.

Nějakou výhodu ale podle ní distanční logopedie přeci jen měla. „Tím, že rodič seděl u obrazovky s dítětem, tak velmi dobře spolupracoval s logopedem a najednou jsme na to dítě byli dva,“ popsala.

Artikulační poruchy

Artikulačních poruch přibývá a jedním z důvodů může být, že trochu mizí aktivní komunikace mezi rodičem a dítětem. Nedílnou součástí životů některých dětí jsou totiž dnes tablety, a to už i v předškolním věku.

Logopedka Vlasta Šimková ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Radka Šubrtová | Zdroj: Český rozhlas

„Nárůst artikulačních a komunikačních poruch dělíme na oblast lékařskou - že je řeč podmíněna například neurologickým nálezem či dětskou mozkovou obrnou - a oblast sociálně-společenská. Právě v této oblasti je velký nárůst artikulačních a komunikačních poruch,“ upřesnila Šimková.

Děti přitom na vývoj potřebují také klid, některé ale mohou být přetížené. Dnes mají mnohdy již v předškolním věku zorganizovaný celý týden. Nicméně přehršel kroužků nemusí mnohým dětem svědčit. Naštěstí ne všechny, je i spousta rodičů, kteří svým ratolestem nechávají volný čas, aby zažily i nudu. To dnes spousta dětí nezná.

Logoped nenahradí rodiče

Rodič často bere návštěvu u odborníka jako „tady máte dítě, něco s ním udělejte“. Ale také on musí být součástí té návštěvy. Protože on je rodič, je to jeho dítě.

Pandemie může dětem způsobit problémy s komunikací, shodují se experti. Zájem o terapie roste Číst článek

A když se zavřou dveře, dítě přebírá rodičův model komunikace. Logoped ten model může narušit a nastartovat správným směrem. Ale nemůže přebrat zodpovědnost za vývoj řeči, který se odehrává v rodině. Žádný logoped nemůže nahradit rodiče.

Navíc my, jako dospělí, sami často řešíme při komunikaci s dítětem i další záležitosti. Musíme si uvědomit, že dítě potřebuje naši stoprocentní pozornost a oční kontakt při komunikaci.

Celou radioporadnu s Vlastou Šimkovou si můžete poslechnout v přiloženém audiozáznamu.