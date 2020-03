Rostoucí zájem o osobní rozvoj, léky po telefonu nebo výuka přes Skype. Česko v karanténě se učí žít online

Ještě před měsícem přes videokonference, Skype nebo třeba vlastní youtubový kanál pracovali hlavně manažeři nebo influenceři. Jenže teď se spektrum pracovníků, kteří k výkonu své profese používají nové technologie, výrazně rozšířilo. Praha 22:29 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žákyně základní školy v Ludgeřovicích na Opavsku se za pomoci matky učí z domova přes internet | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Jedna z profesí, která začala využívat možnosti práce přes internet, jsou lékaři. Zdravotní pojišťovny nově proplácejí péči například psychologům, psychoterapeutům nebo logopedům.

„Všichni lékaři nyní mohou předepisovat léky i zdravotnické potřeby vzdáleně po telefonu, Skypu nebo e-mailu. Pojištěncům chceme umožnit, aby svého lékaře museli navštívit jenom v případech, kde je to opravdu nezbytné,“ přibližuje pro Radiožurnál ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny Jitka Vojtová.

Vyučování online

K lékařům se před necelými dvěma týdny přidali také učitelé. Právě pro ně je výuka online něco zcela nového.

Zatím ale neexistuje jednotný přístup. Zatímco někteří posílají domácí úkoly a pracovní listy, jiní využívají interaktivních serverů, které ministerstvo školství nově zdarma zpřístupnilo. Někteří pedagogové pak šli ještě dál a se svými žáky pořádají i videokonference, kde výuka probíhá vždy pro určitý počet žáků.

V problémech se ocitají jazykové školy, které už dříve měly výuku například přes Skype. Poté, co se situace okolo koronaviru změnila, začala spousta firem, které ještě před pár týdny přispívaly svým zaměstnancům na výuku jazyků, šetřit.

„Všechny jazykovky nabídly svým firemním klientům přechod na online výuku, ale firmy na to neslyší. Nabízíme termíny, které si klient vymyslí. V noci, ráno, prostě kdykoliv se mu to hodí. Odhadujeme, že nepřežijeme, a to i z toho důvodu, že žádné z vládních opatření se nás v podstatě netýká,“ popisuje ředitelka Asociace jazykových škol Marcela Hergesselová.

Problém je i to, že mnoho firem čerpá dotace právě na výuku cizích jazyků z evropských fondů. A tam jsou pravidla jasně daná: lekce nesmí být vedena přes internet, proplácí se jen ty hodiny, které jsou tváří v tvář.

Osobní rozvoj

Roste naopak zájem o osobní rozvoj prostřednictvím internetu. Obchodníci hlásí masivní růst zájmu o vybavení pro domácí posilovnu nebo pomůcky na cvičení. Podle předsedy Asociace sportovních trenérů Lukáše Luky pak někteří fitness trenéři začali pracovat i z domu a své cvičence mentorují právě přes Skype nebo zakládají youtubové kanály.

„Trenéři si zakládají webové stránky a nějakou svojí prezentaci. Tato komunikace je vhodná pro sektor fitness trenérů, těžko budete někoho trénovat online fotbal nebo hokej,“ podotýká Luka.

Mezi profesemi, které na dálku radí lidem, co dělat, najdeme ale třeba i některé kadeřníky. Ti vysvětlují hlavně mužům, jak si správně zkrátit přerostlé vlasy. Na různých serverech se pak taky objevily balíčky pro ženy. Za několik set korun lze pořídit třeba online kurz „jak na melíry doma“.