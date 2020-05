Halík: Na začátku koronakrize jsem si často připadal jako v nějakém hororovém filmu

Strach, obavy o vlastní život, ale hlavně o život blízkých. Nebo příležitost zastavit se a přemýšlet nad tím, co by se mělo ve vašem životě změnit? Jak jste karanténu koronavirové krize prožívali? Se svými pocity se v pořadu Vertikála svěřují katolický kněz Tomáš Halík a protestantský kazatel Pavel Hošek. Vertikála Praha 13:07 31. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kněz Tomáš Halík | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„V ty první dny jsem necítil paniku nebo strach o sebe. Kdybych měl jít poctivě do hloubky, tak samozřejmě, že se tam občas objevilo takovéto – ano, jsem senior, můžu se nakazit, můžu umřít, a co si pak počnou ti chudáci, kteří budou muset dát dohromady mé rukopisy, kdo převezme ty či ony úkoly,“ přiznává Tomáš Halík ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou diskusi pořadu Vertikála. Ptala se Eva Hůlková

Pak přišla úzkost o blízké, kteří mají zdravotní problémy nebo jsou zesláblí věkem.

„Taky na mne doléhal strach o svět. Zvláštní byly pocity hned na začátku, kdy jsem měl pocit, že jsem se snad ocitl v nějakém hororovém filmu. Když jsem se ráno probudil, ta první chvíle, že jsem se ze svého krásného snu dostal do nějakého hororového a že se z něj musím rychle probudit. Pak jsem si uvědomil, že jsme součástí takového filmu, ale na to jsem si ze začátku opravdu musel zvykat,“ vzpomíná kněz.

Strach? Panika? Hněv?

Kazatel a pedagog na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Pavel Hošek na stejnou otázku říká: „Přiznám se, že jsem strach nezakoušel. Až jsem skoro měl pocit viny, že bych měl mít větší míru obav, než jsem měl. Dodržoval jsem pravidla a předpisy, ale nepodléhal jsem panice. Spíš jsem měl radost ze sounáležitosti, dobrovolnictví nebo ze šití roušek. Důležitější pro mne bylo učit se velkorysosti a empatii k těm, co strach měli, a tak se chovali někdy i trochu bezohledně.“

Podle kazatele se takový strach přetavoval v hněv. „K těm, co nedodržovali pravidla. Strach se totiž často překlopí v hněv, protože bezděky hledáme někoho, kdo by pro nás symbolizoval hněv bolesti, kterou zakoušíme. Je to ale dobré cvičení, abychom se učili s obavami pokud možno ohleduplně nakládat,“ myslí si.

O čase koronavirové krize se hodně přetřásalo, jestli nás to nějak změní. Halík tvrdí: „Žili jsme pod diktátem ,stále víc rychleji‘, v takové hektice. Až koronavirus nám ukázal důležitost zastavit a zamyslet se.“

Chceme zpět hranice?

Další věcí k zamyšlení je pak podle Halíka budoucnost globalizace. „Je to proces, který bude pokračovat. Bude mít své velké výhody, ale i svá nebezpečí. Budeme vážit, do jaké míry je třeba čelit pokusům proces globalizace zastavit. Vrátit se k nejrůznějším hranicím, k fundamentalismu a podobně“

Dvě epidemie naráz nepřijdou, očkovat bychom měli hlavně starší a nemocné, říká vakcinolog Beran Číst článek

„Pak myslím, že co až dosud naši civilizaci ovládlo, byla víra v pokrok. Taková ta jistota, že vše máme pod kontrolou. Teď se ukázalo, že nemáme. Pravděpodobně se různé děsivé věci budou opakovat, a to nejen nákazy, ale i duchovní nákazy. Asi budeme v našem světě čelit katastrofám. To budí v lidech strach, a s tím velké téma, jak ho zpracovat,“ dodává.

Halíka zajímá i role totalitních režimů v koronakrizi, a to v oblasti informací. „Čína blokovala informace o počátku koronaviru, což mělo tragické následky. Dnes i Rusko zřejmě nedává pravdivé informace, a k tomu rozpoutalo vlnu fake news. Vidíme velkou aroganci obou těchto režimů vůči Česku.“

Zajímavé je i to, co to řeklo třeba o samotné Číně. „Ryze technická civilizace, která staví obrovské mrakodrapy, a v jejich stínu se prodávají na trhu netopýři. Tato nevyrovnanost byla i jednou z příčin této katastrofy,“ uzavírá Halík.

Celý pořad Vertikála si poslechněte v audiozáznamu.