Koronaéra, rouškař, koronablb nebo coviďátko. Jak pandemie covidu-19 změnila češtinu?

„Coviďátka jsou děti, které se narodily během koronakrize,“ zmiňuje lexikograf Martin Šemelík jedno ze slov, které ho zaujalo. Databáze je volně přístupná na webu neologismy.cz a dají se v ní najít i peprnější výrazy.

„Vybral jsem spíš mírnější, abychom nemuseli pípat,“ směje se. „Je tam třeba koronablb nebo držkochránič. Z těch, co nejsou vysloveně obhroublé, tu máme třeba pojem covidčokl jako označení systému PES.“

Jeho kolegové procházejí noviny, internetové deníky i sociální sítě. Novotvary ale můžou nacházet i jinde. „Někdy jsou záchyty náhodné. Hledáme si třeba na internetu zboží a narazíme na nové slovo,“ usmívá se Martin Šemelík.

Speciální pandemická rubrika

To, že je slovo v databázi neologismů, ještě ani zdaleka neznamená, že nakonec pronikne až do výkladového slovníku. Čeká ho totiž proces posuzování. „Slovo musí splnit určité podmínky, mít určitou frekvenci a musíme mít důkazy, že ho používají různí mluvčí v různých kontextech. Musí mít také perspektivu, že se uchytí.“

Takovou perspektivu mělo například slovo covid. To už tým vznikajícího Akademického slovníku současné češtiny spolu s dalšími hojně používanými pojmy, jako je třeba korona nebo koronavirus, zpracoval. Každý si tak může na webu slovnikcestiny.cz o výrazu najít podrobnosti. Ve speciální pandemické rubrice jsou tu třeba vysvětlená slova jako morbidita, imunizace nebo promořit.

Lidová tvořivost

Příběh výrazu covid je ale spíš výjimečný, upozorňuje lingvistka Michaela Lišková. „Slovo covid se tam dostalo ani ne za rok, to je velmi rychlé a neobvyklé. Například u slova coviďátko ani nepředpokládám, že by se do slovníku současné češtiny vůbec dostalo. Patří do specializovaných slovníků, jako je slovník neologismů.“

A protože jsme národ kreativní, nové výrazy v tomto ohledu stále a stále přibývají. Naše lidová tvořivost je zkrátka veliká. „Jsou slova, která máme ve dvojicích – jako je slovo korona doba a korona time. Vybavují se mi i slovní spojení, která v souvislosti s epidemií vznikla: generace korona nebo covidový prst.“

Do databáze neologismů Ústavu pro jazyk český veřejnost jen tak nahodile přispívat nemůže. Taková možnost je naopak například v otevřeném internetovém slovníku Čeština 2.0.