Čínští komunisté nechali problém s koronavirem dva měsíce vyhnít, hodnotí sinoložka Lomová

Jednotlivec je v Číně vychováván k tomu, aby své osobní zájmy obětoval v zájmu celku, říká sinoložka Olga Lomová. Číňané podle ní nechali problém s koronavirem dva měsíce „vyhnít", než začali jednat, a dopis čínského velvyslance je prý jednoznačným porušením zásad diplomacie.

„Komunistická strana Číny to nechala dva měsíce vyhnít, než vrhla všechny síly k boji s koronavirem a nastolila masivní mediální kampaň, která například ukazuje prezidenta Si Ťin-pchinga, jak osobně řídí záchranné práce,“ komentuje sinoložka Olga Lomová.

Okamžik rozkolísání, nejistoty a zřejmě i paniky v komunistickém vedení byl prý ale překonán a nejhlasitější iniciátoři různých výzev ke svobodě slova a za právo na informace buď takříkajíc zmizeli, nebo byli oficiálně zatčeni a obviněni. Podobný osud potkal i profesora práv z pekingské univerzity, který byl po 50 dnech skrývání dopaden a zatčen.

Zásadový postoj

Pokud jde o výhrůžný dopis z čínského velvyslanectví v Praze, adresovaný nedávno zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS), jde podle sinoložky o jednoznačné porušení základních zásad diplomacie.

„Tady nejde o čínskou mentalitu. Je to zkrátka dopis, který se proviňuje proti zásadám diplomatického styku mezi jakýmikoli státy,“ hodnotí.

Jedinou efektivní reakcí by prý byl zásadový postoj a označení celé akce čínského velvyslance za nehorázné zasahování do vnitřních záležitostí České republiky a její vnitřní suverenity. „V této situaci by Česko mělo reagovat důrazně a důstojně – například předvolat si velvyslance Čínské lidové republiky a případně žádat jeho odvolání.“

„Pokud si Čína dovolí poslat dopis, o kterém byla řeč, tak se domnívám, že jim příliš nezáleží na tom, co si Miloš Zeman myslí. Když vidím, jak pan prezident vystupuje a s čím vším se potýká, někdy si říkám, že bych mu hrozně přála, aby prožíval klidné a důstojné stáří a nebyl vystaven všem těmto patáliím,“ shrnuje Lomová.

Hra na obě strany

Nedávné výhrady prezidenta Miloše Zemana k nenaplnění slibů o čínských investicích v České republice nebere sinoložka příliš vážně. „Myslím si, že to může být taky trochu hra na dvě strany. V čínském tisku jsem si nevšimla zprávy, že by se český prezident vehementně domáhal výraznějších investic v zemi.“

Hlava státu prý přitom musí dobře vědět (pokud chápe fungování tamních médií), že si může dovolit říct něco na české půdě a něco jiného se pak bude uvádět v čínském tisku.