Koronavirus je čínská biologická zbraň, řekl Duka. Sdílel prý jen názory některých představitelů armády

Kardinál Dominik Duka na začátku února během kázání prohlásil, že koronavirus je čínská biologická zbraň. Uvedl, že vojenští specialisté ví, odkud koronavirus pochází, ale podle něj to buď nemohou říct, nebo se toho bojí. Mluvčí Arcibiskupství pražského Jiří Prinz pro CNN Prima News uvedl, že kardinál tvrzení považuje za hypotézu a jeho výrok je vytržený z kontextu. Praha 16:47 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kardinál Duka zahájil své kázání tím, že Česko je jedna z nejvíce ateistických zemí, ale přesto má během celé pandemie otevřené chrámy, aby mohly sloužit věřícím. Následně se dostal (v deváté minutě videa, pozn. red.)k tomu, že za pandemií podle něj stojí únik biologické zbraně. „Jsou o tom přesvědčeni všichni vojenští specialisté na celém světě, kteří se to buď bojí říci, nebo to nesmí říci,“ uvedl ve své řeči, aniž by zmínil, o jaké vojenské specialisty se konkrétně jedná.

Armáda ČR se od Dukových výroků distancovala. „Žádný takový důkaz nemáme, ani jsme ho nikdy nikde neprezentovali. Původ viru se nyní snažit zjistit Světová zdravotnická organizace. My vyčkáme, k jakému vyjádření dojdou odborníci. Spekulovat odmítáme,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Fake news se během pandemie mísí s populistickým ezoterismem, tvrdí religionista Václavík Číst článek

Duka dále mluvil například o tom, že koronavirus předčil vědecky vyspělou společnost. „Neviditelný virus si s námi poradí a také s celou vědeckou či vyspělou společností. Se společností, která se snaží pomoci, ale nejde jí to. Naopak - stále více se šíří strach, obavy. A až dětský vzdor.“

Proti Dukovým slovům o původu viru se ohradili například český imunolog Václav Hořejší nebo Zdeněk Hel. „To, co jsem slyšel, je naprosto skandální. Pan kardinál se stává šiřitelem falešných zpráv. Jsem také katolík a stydím se a je mi trapně, že naše církev má v čele takového člověka,“ uvedl pro CNN Prima NEWS.

Za kardinálova slova se postavilo Arcibiskupství pražské. „Pan kardinál se s tímto názorem setkal jak v zahraničím tisku, tak mezi vybranými představiteli naší armády. Považuje ho za pouhou hypotézu. Podstata jeho kázání byla úplně o něčem jiném,“ reagoval pro CNN Prima News mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.

Celou bohoslužbu kardinála Duky z 6. února si můžete pustit zde.