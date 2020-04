Jsme super konzumní společnost, pandemie je Boží výzva, říká Duka. Velikonoce čeká autentičtější

Letošní Velikonoce bychom díky omezením souvisejícím s koronavirem mohli prožít autentičtěji než kdy jindy. Alespoň to tvrdí kardinál Dominik Duka. „Byl jsem v karanténě, měl jsem čas… a najednou jsem měl víc času věnovat se Bibli,“ přidává vlastní příklad v rozhovoru s Tomášem Pancířem. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 8:44 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kardinál Dominik Duka | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V souvislosti s pandemií covid-19 tak Dominik Duka připomíná, že nic se neděje zbytečně. „Především my jako věřící si můžeme říci, že to Bůh musel dopustit. A proč? To už je otázka jiná,“ uvažuje.

V této souvislosti se v poslední době ozývají hlasy s otázkou, zda je možné pandemii považovat za Boží trest. „V poslední části Bible se rozlišuje mezi tím, co Bůh přímo chce, a co Bůh dopouští, například naším jednáním. Dostáváme se tedy k otázce: Je to Boží trest, nebo to máš za to, že jsi dělal hlouposti?“ ptá se Dominik Duka.

„Stali jsme se super konzumní společností, musíme tedy říci, že jde o určitou Boží výzvu. Nejde o trest, jako když se otec rozzlobí a kluka seřeže. Jde o určitou paralelu, ze které ale nemůžeme vinit Boha. Bůh může zasáhnout, ale my sami neseme odpovědnost.“

Jaké to je sloužit velikonoční bohoslužby přes internet? A obrací se v poslední době Češi k víře víc než dřív? Poslechněte si odpovědi Dominika Díky v záznamu celého rozhovoru.