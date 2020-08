Politici žijí v představách, že pro ně platí jiná pravidla než pro lid, říká o Babišově dovolené Přibáň

Výjimečný stav je podle sociologa a profesora právní filozofie na univerzitě Cardiff School of Law and Politics ve Walesu Jiřího Přibáně respektovatelný, pouze je-li v mezích zákona. A příkladem v době pandemie by měli jít i jednotliví politici, dodává. Interview Plus Praha 18:34 5. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hostem Interview Plus byl sociolog Jiří Přibáň. | Foto: Jana Přinosilová

„Byl jsem potěšen tím, jak byly soudy připravené kontrolovat výkonnou moc v Česku,“ hodnotí Přibáň s poukazem na rozhodnutí pražského městského soudu ve věci některých mimořádných opatření proti koronaviru, která justice označila z procesního hlediska za nezákonná.

Přibáň přiznává, že ho překvapilo, jak rychle se v Česku zavřely hranice a jak rychle se v české společnosti utlumil nejen politický, ale i společenský život. „Bylo to rychlejší než v jiných zemích.“ Stejně tak byl zaskočen i informací, že jen 30 procent české populace se cítilo nastavenými opatřeními omezeno.

Češi se ale podle sociologa obecně ukázali jako tvořivý národ schopný improvizace. „V politické rovině byla spousta chaosu, nejasností, nahodilostí, ale sama společnost zareagovala neuvěřitelně tvořivě, kreativně. Vytvořily se sítě vzájemné podpory. V rovině občanské společnosti můžeme být optimisté: ukázalo se, že když se o nás nepostarají politici, lidé se o sebe postarají sami.“

„To je nepochybně něco pozitivního. Zároveň to ale potvrzuje, že systém úplně nefungoval. Ukázalo se, že v té organizačně-administrativní rovině byly rezervy,“ dodává Přibáň s tím, že to nebyl jen případ Česka, ale například i Velké Británie.

Jít příkladem

To, že si Češi navlékli po domácku ušité roušky, když jiné nebyly k sehnání, vnímá Přibáň jako solidaritu. „Lidé pocítili to riziko a pochopili ho nejen jako snahu vlády něco prosadit, ale také jako něco, co je prospěšné bez ohledu na to, jestli to prosazuje právě vláda,“ shrnuje.

Upozorňuje ale, že i když společnost „první kolo“ s covidem vyhrála, je důležité, jak se z něj dokážou poučit politici. „Společnost můžete zavřít a úplně zmrazit jen jednou. Když se o to pokusíte podruhé, očekával bych mnohem podstatnější odpor,“ varuje.

Základním předpokladem proto je, že ti, co pravidla vydávají, se jimi musí sami řídit a jít příkladem, tvrdí Přibáň.

V tomto světle vidí odjezd premiéra Andreje Babiše (ANO) na zahraniční dovolenou jako důkaz toho, „že politici žijí v představách, že jedna doporučení platí pro obecný lid a druhá pro ně jako pro elity“. Jeho cestu srovnává s debatou o krocích poradce britského premiéra Dominica Cummingse.

„Jde o to, jestli jdou politici příkladem, nebo sami sebe považují za osoby, které si pravidla mohou přizpůsobit,“ dodává Jiří Přibáň.

