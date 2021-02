Matematik Levínský: Lidé, kteří dodržují izolaci, jsou altruisté. Stát by jim měl dát daňové úlevy

Počty nakažených v České republice dál rostou. Jednoduchý vztah reprodukčního čísla a počtu kontaktů ukazuje, že je potřeba setkávání lidí ještě stlačit. „To už se ale dostáváme na hranici možného,“ říká René Levínský z Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů „Je to pořád to, co říkáme od jara – je potřeba testovat a trasovat. A je nutné lidi přesvědčit, že to testování není nic proti nim.“ Praha 19:08 7. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský, který se při centru IDEA v institutu CERGE-EI věnuje tvorbě epidemiologických modelů | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Data organizace PAQ Research sociologa Daniela Prokopa ukazují, že příznaky jako je ztráta čichu nebo chuti by přivedly do testovacího centra jen 33 procent lidí, upozorňuje Levínský. V případě, že by potenciálně nakaženým byla nabídnuta adekvátní kompenzace, šla by na test až polovina dotázaných.

To, že zůstává doma mladý člověk, který zpravidla neprodělává vážný průběh covidu-19, je v podstatě altruismus vůči zbytku společnosti, říká matematik. „Jsem přesvědčen, že se na tyto lidi musíme dívat třeba jako na dárce krve. Dělají to pro ostatní a je potřeba to takhle vnímat,“ apeluje Levínský, který velmi kriticky hodnotí mediální prohlášení některých osobností.

„Největší tragédií – větší tragédií než celá vláda – jsou vyjádření například prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, který se tváří, že lidé, kteří chtějí jít do karantény, jsou nějací lemplové a chtějí zneužít sociální systém.“

Opakuje přitom, že občanům ochotným dodržet nařízenou izolaci, by se mělo poděkovat. „A dát jim daňové úlevy – třeba kompenzaci 300 korun denně a další věci, které jsou na stole už více než půl roku a vláda je stále nepřijímá. Zejména kvůli tomu, že je proti Svaz průmyslu a Hospodářská komora.“

Testovat a trasovat

Za výrazný problém ve zvládání pandemie považuje nízkou ochotu k dodržování opatření i virolog Ivan Hirsch. A také on vidí rezervy ve frekvenci testování a trasování. „To tady skoro vůbec nefunguje,“ stěžuje si.

Právě testování a trasování je podle něj správná cesta ke snížení růstu počtu nově nakažených. Účinek lockdownu, spojeného s naprostým utlumením veškerého života, je totiž značně nejistý.

Omezit šíření nákazy je přitom důležitým úkolem také proto, že při současné výši virové nálože mezi obyvateli České republiky hrozí i u nás vznik nových mutací.

„Je za potřebí jít cestou cílených opatření – identifikace nakažených. Ti se ale musí dostat do nějaké komfortní situace, aby to nebyli oni, kdo by trpěl za celou společnost,“ dává za pravdu Levínskému.

Těmi, kdo by měl jít v tak složité době příkladem, jsou politici, myslí si hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) a odmítá přednostní očkování některých svých kolegů.

„S tím naprosto nesouhlasím. Každý, kdo je normální a má mozek v hlavě a nějaké IQ – což by měl mít, pakliže je ve funkci politika – by měl být vzorem pro český národ,“ uzavírá.

