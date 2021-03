Distanční výuka nebo omezení aktivit si vybírá daň na dětech. Narůstají u nich psychické potíže

Úzkosti nebo sociální fobie – to jsou nejčastější psychické potíže, které se můžou začít projevovat u dětí v době koronaviru. Podle psychiatrů a psychoterapeutů tomu nahrávají nejen zavřené školy, ale i výrazné omezení aktivit ve volném čase. Odborníci oslovení Radiožurnálem upozorňují na to, že se kvůli dlouhodobé izolaci některé děti uzavírají do sebe a bojí se návratu k normálnímu životu. Praha 14:30 16. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti se na on-line hodinách musí potýkat i se šikanou (ilustrační foto) | Foto: zapCulture | Zdroj: Pixabay | CC0 Public Domain,©

„Od podzimu byl ve škole pouze týden a už tehdy ten víkend před tím, byl úplně rozklepaný, bál se, co bude. Říkal, že mu je špatně – a to bylo po měsíci a půl, takže co se stane po půl roce, nemám tušení,“ říká paní Radka o svém nejstarším synovi Jakubovi, který chodí do šesté třídy. Je introvertní a forma distančního vzdělávání mu vyhovuje.

Jeho mladší setře Emmě naopak škola i kamarádi chybí. „Ta mi tady kolikrát brečí. De facto každý den se ptá, kdy už bude moct jít zpátky do školy.“ Emma je ve třetí třídě a právě na prvním stupni základní školy začíná být kontakt s vrstevníky pro děti důležitý.

„Tam už to začíná být strašně o tom sociálním kontaktu, pro to se realizovat v těch vztazích a nasát to, že se musíme vzájemně respektovat, a že každý může mít svůj názor, ale musíme se k sobě nějak chovat. A o to ty děti přichází. Takže pro mě velká otázka – až se do té školy vrátí, jak do toho budou schopné najet,“ upozorňuje psychoterapeutka Linda Nývltová, která je zároveň koordinátorkou preventivního programu Blázníš, no a co? v neziskové organizaci Fokus.

Podle odborníků by měli mít děti možnost o svých problémech v klidu mluvit. Pomoct může třeba i školní psycholog. Příbuzní dětí se můžou s prosbou o radu obrátit i na Rodičovskou linku.

Na formování dětí mají kromě rodiny a školy velký vliv i jejich koníčky. Omezení volnočasových aktivit, které se musely stejně jako výuka přesunout do on-line prostředí, bude mít podle Nývltové dopad na sociální dovednosti dětí.

„To bylo něco, co jim dodávalo sebevědomí a zdravé sebepojetí. U těch dětí to je i psychomotorický vývoj. Takže tam jde dohromady vývoj toho pohybu s vývojem těch kognitivních schopností a těma dalšíma psychickýma funkcemi. Takže čím menší to dítě, tím víc to může ovlivňovat ten vývoj. To, že nemá pohyb,“ vysvětluje.

U dětí se můžou víc projevit i úzkostné poruchy nebo výrazné změny nálad. „To, čemu říkáme například sociální fobie nebo sociální úzkost, to znamená ta obava z nějakého ztrapnění ze sociálního kontaktu s ostatními lidmi,“ popisuje primář Národního ústavu duševního zdraví a předseda Psychiatrické společnosti české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pavel Mohr.

Nárůstu psychických potíží u dětí si všímají i pracovníci Linky bezpečí. I když to pozorují několik posledních let, lockdown situaci podle nich ještě zhoršuje. A zatímco loni na jaře děti často řešily technické problémy při výuce na dálku, teď je trápí jiné věci.

„Zase řešíme jiné potíže při té on-line výuce – jako šikana, která se tam přesouvá, urážení v chatu nebo vylučování z těch skupin, vyhazování z těch online meetingů,“ říká sociální pracovnice Lucie Zelenková.

