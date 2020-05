Nejstaršímu praktikujícímu lékaři ve Francii je 98 let. Pacienty nechce opustit ani v době pandemie

„Nemůžu je opustit uprostřed epidemie. Sami by to určitě nezvládli,“ řekl pro BBC francouzský lékař Christian Chenay. Pacientům pomáhá i konzultacemi přes mobil nebo internet.

Svou ordinaci na předměstí Paříže musel ale z bezpečnostních důvodů zavřít. „Neměl jsem žádnou jistotu. Nikomu bych nepomohl. Kdyby moje ordinace zůstala otevřená, tak by se z ní stala množírna viru, ohnisko nákazy,“ vysvětlil.

Francouzský lékař je v této době obzvlášť opatrný. Přeci jen patří mezi rizikové skupiny obyvatel a uvědomuje si, že může ohrozit i své nejbližší. „Všichni jsou vystrašení. Jsem velmi opatrný. Manželka je přesto vyděšená, že bych mohl virus přinést domů, a má pravdu.“

Musí zpomalit

Christian Chenay se narodil v roce 1921 krátce po epidemii španělské chřipky. Přesto je podle něj obtížné současnou pandemii s něčím srovnávat. „Nikdy jsem nic podobného nezažil. Člověk se cítí bezmocný. Nemáme lék, možnosti jak lidi izolovat a nemáme znalosti, které by nám umožnily určit, kdo je nemocný a kdo není.“

I když je současná situace podle francouzského lékaře výjimečná, vybavuje si podobné zážitky ze čtyřicátých let minulého století. „Zažil jsem epidemii tyfu začátkem druhé světové války. Tehdy se nákaza velmi málo rozšířila mezi zdravotníky. Měli jsme na sobě plynové masky a byli jsme celí zahalení. Bylo těžké s tím vším žít, ale neonemocněli jsme. Mohli jsme izolovat nemocné a zaplať pánbů existovala léčba.“

Christian Chenay ordinuje v oblasti Chevilly-Larue nedaleko letiště Orly. Podle francouzské televize BFMTV tam jsou jen tři lékaři na zhruba 19 tisíc obyvatel. I přes to Christian ví, že ve svém věku musí zpomalit. „Za chvilku mi bude 99 let. Musím svou práci trochu omezit, a to z několika důvodů. Už nepracuju tak rychle jako dříve a musím na sebe přeci jen dávat větší pozor.“

Francouzský lékař ale nechce svou ordinaci úplně zavřít a svým pacientům hodlá pomáhat i nadále.