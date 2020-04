Domovy se bojí mluvit s médii, říká vedoucí projektu Roušky seniorům. Sehnala jim desítky tisíc pomůcek

Na začátku byl nápad zkusit zajistit roušky pro jeden domov pro seniory. Nakonec z toho bylo 20 tisíc roušek a tisícovky dalších ochranných pomůcek zdarma pro desítky zařízení v Praze a jejím okolí. Projektu Roušky seniorům novinářky Judity Matyášové se to díky obrovskému nasazení party dobrovolníků podařilo během zhruba tří týdnů. Praha 19:21 13. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Judita Matyášová byla 9. března na úřadě, kde se později potvrdila nákaza nemocí covid-19. V následujících dnech se zúčastnila dvou setkání se seniory a bála se, jestli nemohla případně někoho nakazit. Izolovala se v dobrovolné preventivní dvoutýdenní karanténě a zároveň přemýšlela, jak by mohla pomoct.

Nejdříve zajistila 160 roušek pro jeden domov pro seniory, a to na dálku od švadlen, které šily a nabízely roušky zdarma. Novinářku pak napadlo, že by mohla zkusit sehnat roušky pro všechna zařízení v Praze.

V půlce března dala dohromady tým nadšenců, se kterými začala na jedné straně shánět roušky od švadlen, na druhé paralelně zjišťovat, kolik roušek vlastně zařízení potřebují.

„Většina z nich nám řekla, že by potřebovala minimálně 200 roušek ideálně teď a hned. Tak jsem začala pátrat, kde bychom ty roušky mohli sehnat ve větším. Dostala jsem tip na Ateliéry a dílny Národního divadla. Záhy poté tip na věznici ve Vinařicích. To byl takový velký průlom, protože tam zvládali šít třeba 500 roušek i více za den,“ popisuje začátky pro Radiožurnál.

Velké povzbuzení

Díky propojení s dalším známým, jenž vyrábí štíty, a sponzorem, který nejdříve daroval 800 metrů filtrační látky na roušky a pak zaplatil i materiál na štíty, mohl projekt o pár dnů později začít zařízením pro seniory nabízet i další ochrannou pomůcku.

„Začala jsem se ptát, kolik by těch štítů zhruba potřebovali. V pondělí, úterý (23. a 24. 3., pozn. red.) jsem měla pocit, jako bych mluvila o něčem, co budou potřebovat možná tak za týden. Ve středu a ve čtvrtek přišly na domovy příkazy z úřadů, že si musí okamžitě zajistit ochranné pomůcky včetně štítů. Takže mě domovy začaly okamžitě kontaktovat s dotazem, kdy ty štíty budou, kdy je můžeme dodat, nebo jestli znám někoho, kdo štíty vyrábí,“ vysvětluje Matyášová.

Nakonec se projektu Roušky seniorům podařilo dodat 1450 ochranných štítů. Vedle toho dostalo čtyřicet zařízení v Praze a okolí, povětšině pomáhajících seniorům, celkem 20 tisíc látkových roušek, 10 tisíc párů rukavic, přes tři tisíce ochranných obleků a mimo jiné i stovky litrů dezinfekce.

Hlavní tým projektu roušky seniorům. Jeho iniciátorka Judita Matyášová je na snímku vlevo nahoře. | Zdroj: projekt Roušky seniorům

Mezi obdarovanými bylo i Pečovatelské centrum Praha 7. Tam využili roušky nejen pro seniory, ale hlavně pro zaměstnance, jak ve videovzkazu nedávno vysvětlila ředitelka zařízení Martina Pojarová. „My je dáváme naši pečovatelkám, sestřičkám, řidičům… Tohle je velké povzbuzení pro nás i pro ty seniory, že v tom nejsme sami. Protože jinak v tom vlastně trochu sami jsme.“

Zástupci domovů pro seniory a dalších zařízení poskytujících sociální služby si Matyášové na začátku stěžovali, že od zřizovatelů nemají žádné nebo skoro žádné pomůcky.

„Řada těch domovů nám řekla, že vůbec není v jejich silách si shánět roušky, štíty, cokoliv, protože ta práce jako taková je extrémně náročná i bez koronaviru. To, co se teď děje, je obrovský nápor na personál. Představa, že po dvanáctihodinové směně ještě zasedne k počítači a začne vyhledávat, kde by se daly sehnat štíty nebo ochranné obleky, to znamená něco, co je buď absolutně nesehnatelné, nebo je to sehnatelné, ale za cenu, která je mnohonásobně vyšší než obvykle,“ říká Matyášová.

Předávání roušek v domově pro seniory Pod Skalkou v Mníšku pod Brdy. | Zdroj: projekt Roušky seniorům

Obavy o dotace

Koordinátorka se zároveň snažila zjistit, proč se zaměstnanci bojí o problému mluvit s médii. „V několika případech jsem se dozvěděla, že by tomu dotyčnému zaměstnanci hrozil vyhazov, kdyby o tom promluvil. V dalším plánu mi řekli, že se bojí o to, že jim zřizovatel sníží dotace. Rozhodně personál stále mluvil o tom, že jim jde hlavně o zabezpečení seniorů,“ popisuje Matyášová.

„Obvolala jsem 40 domovů a 80 až 85 procent vůbec nechtělo připustit možnost, že by s nimi média navázala kontakt, byť anonymně. Zbylých 15 až 20 procent chápalo, proč je důležité mluvit do médií, ale omlouvalo se a říkalo, že to prostě nemohou udělat. Tohle mlčení a strach mě šokovalo.“

V pražských sociálních zařízeních žije podle nedávno uvedené tiskové zprávy na webu magistrátu na 4200 seniorů. Hlavní město zřizuje 12 domovů pro seniory a také skoro 20 dalších zařízení poskytujících sociální péči.

Podle pražské radní pro sociální politiku a zdravotnictví Mileny Johnové z uskupení Praha Sobě selhává v ochraně seniorů stát. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD ale opakovaně odmítla, že by se na seniory a zařízení zapomnělo.

Roušky seniorům se teď připojily k projektu Pohádka pro radost, kdy spolu s neziskovou organizací Mezi námi zvou rodiče, aby s dětmi nakreslily pro seniory svou oblíbenou pohádku. Z obrázků pak organizace vytiskne pohlednice a dobrovolníci z projektu Roušky seniorům je rozvezou do jednotlivých domovů.