Láska za časů koronaviru. Senioři randí na hranicích, mladík se s dívkou seznámil přes balkon

Láska nezná hranice a to ani v dobách karantény. Důkazem je jeden pár seniorů. On je z Německa, ona z Dánska. Kvůli zavřeným hranicím se nemůžou navštěvovat, a tak si povídají aspoň přes hraniční závoru. V americkém New Yorku se zase dva zamilovaní seznámili přes balkon. Gallehus/New York 13:33 5. dubna 2020

Zatímco některé páry dokáže karanténa rozklížit, jiné vztahy posílí. Příkladem je příběh dánsko-německých seniorů.

Ona se jmenuje Inga Rasmussenová, je jí 85 let a je z dánského města Gallehus. On se jmenuje Karsten Tüchsen Hansen, je mu 89 let a je z německého pohraničního města Süderlügum.

Poznali se už před dvěma lety. Poslední rok spolu byli skoro každý den, ani teď v době karantény a zavřených hranic to nechtějí měnit a tak schůzky přizpůsobili aktuální situaci.

Inga Rasmussenová z Dánska a její německá nápadník Karsten Tüchsen Hansen.

Je to takové milé posezení. Inga jezdí na hranici autem, Karsten na kole. Sednou si na židličky, na hraniční kameny si položí třeba sušenky a povídají si. Paní Inga nejraději popíjí kávu, Karsten si tu a tam dá rád něco tvrdšího. V minulosti spolu rádi cestovali a už teď plánují další cesty.

Zatímco na německo-dánské hranici láska kvete, na německo-švýcarské hranici je to složitější. Švýcaři totiž v Kostnici postavili dodatečný plot, a to kvůli tomu, že lidé nedodržovali bezpečnou vzdálenost - podávali si ruce, objímali se a líbali.

K lásce pomohl dron

Hrdinou newyorského příběhu je Jeremy. Ten ze svého domu viděl na střeše tancující sousedku, která se mu zalíbila, a tak hned přešel k akci.

„Napsal jsem své telefonní číslo na kus papírku. Ten jsem připevnil na drona, vyběhl s ním na střechu, navigoval jsem ho přes ulici a přistál na její střeše. Ona si vzala ten papírek a napsala mi,“ vysvětlil Jeremy a dodal, že své nové přítelkyni říká „karanténová fešanda“.

Takto se Jeremy seznámil se svou novou přítelkyní díky dronu: