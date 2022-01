Superman i Pikachu. Pražští zdravotníci v kostýmech pomáhali očkovat děti proti covidu. Akce se zopakuje

„Protože se děti většinou očkování trochu bojí, rozhodli jsme se pro pohádkový den, aby to pro ně bylo o něco snesitelnější,“ vysvětlila pro agenturu Reuters pracovnice očkovacího centra Nikola Melicharová, která na sobě měla kostým Sněhurky.

Pro vakcínu proti koronaviru si v Česku mohou od poloviny prosince přijít rodiče s dětmi ve věku od pěti let. Očkuje se slabší dávkou vakcíny od firem Pfizer/BioNTech.

„Myslím, že očkování je správné. Je to jediná cesta z pandemie,“ řekl Jaroslav Kottner, který do očkovacího centra přivedl svého devítiletého syna.

S očkováním dětí pomáhaly v pražském Kongresovém centru pohádkové, filmové a komiksové postavy. Třeba pokémon Pikachu | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Očkování v podobných kostýmech se bude opakovat 29. ledna, kdy většina dětí půjde na druhou dávku, uvedla pro iROZHLAS.cz koordinátorka metropolitního očkovacího centra Nela Janoschová. Rodiče s dětmi mohou podle ní přijít od 8.00 do 20.00, a to s registrací i bez ní. Lidé si mohou termín také zarezervovat telefonicky.

A jak děti na očkování nejlépe připravit? Podle Ilony Hülleové, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, záleží na povaze dítěte.

„Většina dětí starších pěti let již s očkováním zkušenost má. Některé děti na to potřebují připravit a je potřeba jim vysvětlit, že to bude jenom malé štípnutí do ramene. Když jdou k lékaři, kterého znají, tak u některých dětí je lepší jim to dopředu neříkat, protože se pak hodně stresují,“ vysvětlila.

„Očkování je až tak nebolí, ty jehličky jsou tenounké,“ doplnila Hülleová. Dětem pak mohou rodiče podle ní dát na rameno, které pobolívá, třeba studený obklad.

První dávka dosud byla podána asi 18 000 z celkově zhruba 800 000 dětí ve věkové kategorii 5 až 11 let. Očkovací centrum v pražském Kongresovém centru, kde se pohádkový den konal, provozuje o loňského září soukromá firma Clinicum ze skupiny Medicon.

Některé děti byly statečné. A kromě očkování se nebáli ani čerta | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters