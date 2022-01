Biochemik Konvalinka: Naše nemocnice to zvládly, ale 40 tisíc spoluobčanů zemřelo. Na jaře to skončí

„Říkali jsme, že omikron na začátku ledna vyhraje nad deltou, což se stalo. Podle toho, co jsme viděli v Jihoafrické republice, co vidíme ve Velké Británii a v Dánsku, se zdá, že to je opravdu záležitost několika týdnů. Takže bych si vsadil, že do tří až pěti týdnů je to za námi,“ říká biochemik Jan Konvalinka. „Replikační rychlost viru je velmi rychlá, takže myslím, že vrchol nastoupí tak za 10 až 14 dní, a pak bude postupně klesat,“ doplňuje. Osobnost Plus Praha 17:02 15. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Konvalinka | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Když srovnává zatížení britských nemocnic, tak v době vrcholu byly téměř plné – a počty obětí vzrostly na zhruba 300 lidí denně, což by u nás mohlo v přepočtu znamenat i 50 mrtvých za jediný den.

„Nemůžeme tak říct, že je to nějaká bezbolestná rýmička. Na druhou stranu se zdá, že s dodržováním pravidel to může projít bez velkých průšvihů,“ doufá Konvalinka. Připomíná, že chřipka od druhé světové války u nás nikdy za dvě sezóny nezabila takové množství lidí, a ani jednou zemi nezastavila tak, jako koronavirus.

„Omikron není bezbolestná rýmička. Dodržujte ještě pár týdnů opatření, ať proletí bez průšvihů.“ Jan Konvalinka

V posledních týdnech se opět ozývají hlasy některých odborníků, podle kterých by se měla všechna opatření zrušit, a všichni by se měli promořit omikronem.

„Já se opravdu pečlivě snažím vyhýbat osobním sporům s jinými kolegy, spíš předkládám mezinárodní konsenzus kolegů z Harvardu, z UCL nebo z Německa. Ty války našich profesorů mě nebaví a považuji je za škodlivé,“ komentuje Konvalinka.

Biochemik a prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum považuje výzvy ke zrušení opatření za přehnané. „Jsou to z části lidé, kteří chtěli zrušit všechna opatření už na jaře 2020,“ připomíná s tím, že podobně tvrdili, že nedojde k žádné velké covidové vlně, které ve sktutečnosti vedly k téměř 40 tisícům mrtvých.

„Nebaví mě války našich profesorů. Považuji je za škodlivé.“ Jan Konvalinka

„Jen upozorňuji, že to říkali už čtyřikrát, a nikdy jim to nevyšlo. Popáté jim to nejspíš vyjde, přesto bych radil předběžnou opatrnost a rozložení vlny tak, aby se všichni nenakazili najednou.“

Konvalinka je pak docela nervózní z věty „Naše nemocnice to zvládly“, což neustále někdo opakuje. „Nemocnice to zvládly, ale 40 tisíc našich spoluobčanů to nezvládlo a zemřelo,“ varuje.

V tuto chvíli má i sám Konvalinka v nemocnici dva vzdálené příbuzné. „Všichni doufáme, že to přežijí, ale dokonce když to přežijí, tak jen ležet čtyři týdny na JIP s gumovou hadicí v krku, je mimořádně nepříjemné a budou mít doživotní následky. (…) Buďme opatrní a počkejme ještě těch pár týdnů i s těmi opatřeními, než začneme jásat,“ nabádá.

Na jaře bude konec

Prorektor se totiž domnívá, že na jaře bude covid za námi. „Pokud ode mne chcete predikce, a chcete, abych se znemožnil a mohli jste si pak dělat legraci, tak myslím, že letos na jaře to skončí,“ připouští.

Ale i pak se bude stále a pečlivě sledovat promořenost populace a to, jestli je proočkovanost taková, že nám dává slušné šance proti dalším kmenům viru.

„Myslím, že letos na jaře to skončí.“ Jan Konvalinka

„Nějakou dobu budeme určitě sledovat nejen koronavirus, ale další respirační viry – jak mutují, jak k nám přicházejí, jak jsou nebezpečné. Čili opatrnost, testování a sekvenování musí určitě probíhat ještě mnoho dalších měsíců. Ale pravděpodobně se protivirová opatření s opadnutím omikronové vlny brzy na jaře zruší a pevně doufáme, že už se nevrátí,“ věří Konvalinka.

To, že by se zas mohla objevit nebezpečnější varianta viru, přirovnává k černé labuti – ale ty se předpovídat nedají.

„To je to, co se stalo na podzim 2019 ve Wu-chanu, a co nemohl nikdo předpokládat. Tušili jsme, že k tomu někdy někde dojde, ale o pravděpodobnosti, a kdy se to stane, jsme vědět nemohli.“

A i kdyby se něco podobného stalo znovu, tak jsme podle biochemika daleko líp připraveni. S nástroji, které už máme, by to příště nemuselo dopadnout tak tragicky.

„Pokud se neobjeví nová černá labuť, úplně jiný virus, který se bude chovat úplně jinak. Nebo jiná hrozba, o které teď vůbec nevíme a nečekáme ji – mohl by to být třeba i nějaký obrovský energetický blackout. Tyto ty věci se stát mohou, taky proto musíme mít protikrizová opatření, která jim budou bránit,“ uzavírá Jan Konvalinka.

