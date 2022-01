Vácha: Vakcína už je vyzkoušená. Chápu, že kvůli soudržnosti se nebude očkovat povinně

Některé evropské státy přistoupily k povinnému očkování proti covidu-19 části obyvatel, Česko to zatím jen zvažuje. „Pokud člověk trochu rozumí vědě a imunitnímu systému na středoškolské úrovni, tak si řekne: Ano, toto chci. Máme tu pandemii, která zabíjí, i u nás zabila více než 36 tisíc občanů. Máme-li protilátku, pojďme ji použít,“ říká etik, kněz a poradce ministra zdravotnictví Marek Orko Vácha. Povinné očkování je ale také politická otázka. Praha 0:10 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Kdo z občanů České republiky nebo Evropy by toužil po nějaké pilulce, která by zázračně vyřešila všechny problém spojené s pandemií covidu-19, toho musím zklamat,“ říká Vácha | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Máme tu takzvané antivaxery, kteří z různých důvodů, které mi mohou připadat zvláštní a někdy trochu ezoterické, ale které jako člen demokratické společnosti akceptuji, odmítají očkování. Hrozí tu tedy rozkol společnosti a to nejsou malé věci a musíme je také brát potaz,“ uvažuje ministrův poradce.

A připomíná, že odmítači očkování například v Číně nejsou. „Podle údajů Johns Hopkins University má Čína na začátku roku 2022 očkovaných 83 procent obyvatel dvěma dávkami, což je neuvěřitelné číslo. My máme k začátku ledna asi 62 procent těch, kteří dostali dvě dávky.“

„Takže biochemicky by mi dávalo smysl povinné očkování, ale pokud se vláda rozhodne, že do toho nepůjde a zkusí udržet společnost v jakési soudržnosti a nikoho nebude nutit do očkování, tak tomu porozumím, byť mé srdce molekulárního biologa bude smutné,“ dodává Vácha a shrnuje:

„Za sebe jako Marka Váchu hlasuji, aby očkování bylo povinné pro vybrané skupiny, ale nebouchám kvůli tomu do stolu.“

Vakcína už je dost prověřená

Argumentům o tom, že vakcinace nebrání plně proti infekci a nepomáhá k dosažení kolektivní imunity, Vácha prý rozumí, ale upozorňuje, že složité problémy nejdou řešit jednoduše.

„Kdo z občanů České republiky nebo Evropy by toužil po nějaké pilulce, která by zázračně vyřešila všechny problém spojené s pandemií covidu-19, toho musím zklamat. Taková pilulka neexistuje, ale děláme, co umíme,“ říká.

„Vakcinace proti covidu-19 je už vyzkoušena na miliardách očkování. Velmi dobře víme, že nežádoucí účinky nejsou, nebo jsou málo. “ Marek Vácha

Oceňuje, že vakcína vznikla v rekordním čase a byla velmi dobře prozkoušena. „A dodejme, že zrovna vakcinace proti covidu-19 je už vyzkoušena na miliardách očkování, takže velmi dobře víme, že nežádoucí účinky nejsou, nebo jsou tak v malém množství, že je větší šance, že umřu, když spadnu ze schodů v Českém rozhlase, až odtud půjdu,“ glosuje.

Koronavirus navíc mutuje a vznikají nové varianty. „Musíme se tomu přizpůsobovat a pochopitelně molekulární biologové tahají vždy za kratší konec provazu a jsou o kolo zpět.“

Bráníme se, jak umíme

Vácha připouští, že s covidem budeme žít do konce časů a budeme se očkovat každý rok. „Ostatně máme třetí dávku, v Izraeli už je na stole čtvrtá. Ale všechny chci ujistit: nežádejte žádný zázračný všelék, děláme, co umíme, máme tu novou pandemii, o které jsme netušili, že může přijít, a přišla.“

„Máme lékaře, jipky, ára, ventilátory a ECMO. Bojujeme a děláme, co umíme. Nejde sedět v křesle a říkat: My si počkáme na nějakou zázračnou pilulku, nebo že omikron umí prolomit i dvě dávky očkování. Ano, je to pravda, ale jsme civilizace, která se brání a dělá, co je v našich silách,“ konstatuje bioetik a katolický kněz Marek Vácha.

