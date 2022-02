Kvuli covidu ztratili práci, novou našli v zahraničí. Češi začínají podnikat třeba na Blízkém východě

Pandemie koronaviru donutila řadu lidí změnit práci. A část z nich odešla za výdělkem i do zahraničí. Třeba ve Spojených arabských emirátech se Čechům daří uplatnit v cestovním ruchu nebo i gastronomii. Někteří krajané pak sází na rozjezd vlastního byznysu. Ani v emirátech se ale kvůli koronakrizi nevyhnuli přísným opatřením a na několik měsíců museli podniky zavřít. Abú Dhabí 13:18 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi, kteří přišli o práci kvůli koronaviru v Česku, zkoušejí své štěstí v zahraničí | Zdroj: Profimedia

„Skončil jsem v práci v Praze krátce po začátku koronaviru, tak potom jsem se přesídlil sem,“ říká kuchař, kterému v emirátech Ras-al Khaima neřekne nikdo jinak než Balů.

Dřív vařil v pražské restauraci, teď připravuje jídla pro turisty i místní. Domácí kuchyni ale úplně neopustil. Vedle arabských specialit hostům servíruje i českou klasiku.

„Je tady oblíbený smažený sýr, kuřecí řízek, svíčková, guláš. Tohle je zrovna hrnec na knedlíky, kde je napařujeme vždycky, když je objednávka. Používáme prostě klasický starý způsob na páře,“ popisuje kuchař.

Houskové knedlíky podle tradičního českého receptu se tu naučili připravovat třeba taky Indové. „Máme tady dva kluky z Nigérie, dva z Indie a jednoho z Bangladéše. S nimi je to těžké. Oni často zapomínají, takže je to musíte pořád učit,“ doplňuje Balů.

Chybějící ingredience

Shánění surovin do typicky českých jídel je ale v zemi složité. Své o tom ví i Kateřina Nováková, která si v emirátu Ras Al Khaima otevřela zhruba před dvěma lety českou restauraci. Podle ní je podnikání někdy náročné. A to nejen na papírování. Řadu ingrediencí si totiž musí Kateřina nakupovat přímo v Česku.

„Tady není vůbec nic, takže většinu věcí si dovážíme. Kořenovou zeleninu na svíčkovou, tu tady maj málokdy, takže ji musíme zamrazit. A Plzeň? Tím, že jsme tady jediná hospoda, tak musíme dělat velké objednávky třeba čtyři měsíce dopředu. Jede to sem lodí čtvrt roku,“ popisuje Nováková.

I proto se podle ní musí dovoz promítnout také do ceny. „Pivo tím, že je to dovoz ze zahraničí, tak je to prostě několikanásobně dražší, s čímž musí i český zákazník počítat a to samé s jídlem. Opravdu to stojí víc. Samozřejmě, že za pivo dáte přes sto korun,“ vysvětluje.

Své o tom ví třeba Vojtěch, který je ve Spojených arabských emirátech na služební cestě, se přišel po teplém dni zchladit. Zaplatit přes dvě stě korunu za půl litr točeného piva mu ale prý nevadí.

„Dostal jsem doporučení, že tedy točí plzeňské pivo. Bohužel tedy dneska došlo – no tak máme alespoň Budvara. Zatím jsem si objednal nakládaný hermelín, ale myslim, že přijde na řadu i ten guláš,“ popisuje Vojtěch.

Covidová opatření

Podle majitelky hospody Kateřiny Novákové se byznysu v Spojených arabských emirátech daří. A to i přesto, že opatření proti šíření pandemie koronaviru zasáhla do podnikání výrazně i tady.

„Bohužel vlastně v únoru nás zavřeli na tři měsíce - takže to byl krásný start našeho podnikání s českou hospodou. Ještě stále strádáme, protože lidi se bojí cestovat. Ale myslím si, že v Česku je to stejné. Že lidi si objednávají spíše jídlo domů. Doufám, že už se to brzy zlepší,“ dodává.

Kateřina Nováková přesto nezahálí a ve volném čase pořádá nejrůznější akce s odkazem na Česko. Loni například založila česko-slovenskou asociaci pro lidi, kteří ve Spojených arabských emirátech žijí a pracují. V letošním roce se chystá uspořádat české obchodní fórum, které by upevnilo vzájemný vztah mezi oběma zeměmi.