Učení bez počítače nebo internetu. Tisíce dětí mají po zavření škol ztížený přístup ke vzdělávání

Jeden počítač na několik dětí, chybějící připojení k internetu nebo jediný mobilní telefon v rodině. Epidemie koronaviru, kvůli které vláda v březnu uzavřela školy, nepřímo dopadá na děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ty se často nemohou plně účastnit výuky na dálku, která se nejčastěji odehrává přes internet. Případné chybějící známky jim ale podle ministerstva školství na konci roku neuškodí. Praha 8:18 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti ze socioekonomicky slabších poměrů se často nemohou plně účastnit výuky na dálku, která se nejčastěji odehrává přes internet (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Rodiny měly často problém s domácí přípravou už v běžném režimu. Dětem a studentům často chybí koutek, kde by měli klid a počítač a mohli se připravovat. S krizovou situací se to všechno umocnilo. Častá situace je, že více sourozenců sdílí jeden počítač, to je ale ještě pořád lepší varianta,“ popsala pro iROZHLAS.cz Kristina Studená z IQ Roma servis situaci, s níž se ona a kolegové momentálně stále častěji setkávají.

Pokud jde o horší variantu, kterou zmínila, jsou rodiny často prakticky bez elektronického spojení s okolím. „Řešili jsme případ rodiny s několika dětmi. Nemají počítač ani internet a jediný telefon v rodině má tatínek. Takové situace jsou nejkrizovější a snažíme se je řešit prioritně,“ dodala.

Vojtěch: Česko zabránilo nekontrolovatelnému šíření koronaviru, čeká nás návrat k normálnímu životu Číst článek

Podle Studené, která v organizaci řídí jeden ze vzdělávacích programů, výše popsané podmínky zažívají v Česku desítky tisíc dětí. Ministerstvo školství si o jejich počtech statistiky nevede, problém ale vnímá. Jeho řešení podle resortu leží na jednotlivých školách.

„Pokud některý z žáků školy nemá k dispozici potřebné vybavení pro vzdělávání na dálku, je třeba umožnit poskytnutí podkladů pro vzdělávání na dálku jinou vhodnou formou,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Příručka pro školy

Ve snaze ukázat školám, jak zmíněná vhodná forma vypadá, se ministerstvo spojilo právě i s neziskovými organizacemi. „Zřídili jsme webový portál nadalku.msmt.cz, kam dáváme řadu doporučení, která postupně aktualizujeme a rozšiřujeme. Je mezi nimi i příspěvek od Člověka v tísni, právě oblast socio-ekonomicky znevýhodněných žáků a studentů,“ dodala Lednová.

„Vylepení úkolů na vchod školy, bezkontaktní předání vytištěného učiva v obálce nebo vhození do úkolů do schránky,“ vyjmenovala alternativní způsoby distanční výuky Zuzana Ramajzlová z organizace Člověk v tísni.

Odvrácená strana karantény: sebevraždy, domácí násilí a psychické problémy. Co o nich víme z minulých krizí? Číst článek

Spolu s kolegy sestavila příručku na základě konzultací se školami a také přímo s dětmi, kterým organizace s učivem pomáhá. „Řada rodin možnost připojení má, ale omezenou - zejména jde o používání chytrých telefonů. Potom je dobré si ověřit, zda úkoly lze na telefonu skutečně zpracovat a není potřeba počítač,“ dodala k další situaci, která se mezi dětmi ze znevýhodněných rodin často objevuje.

Nejde ale jen o školy z vyloučených lokalit. „Pět žáků, kteří doma neměli přístup k potřebné technice, máme i u nás,“ řekl prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, který vede školu v pražských Klánovicích. „Nám se pro ně podařilo zajistit počítače. Kdybychom těch dětí ale místo pěti měli padesát, tak to takhle vyřešíme těžko,“ dodal.

Sám je proto v častém kontaktu s kolegy z chudších regionů. „Zajímám se o to, nemám sice úplně reprezentativní vzorek, ale z toho, co vím, si školy poradit dokážou. Ředitelé mi říkají, že to zvládají. Úkoly jde třeba předávat na papíře u dveří školy,“ řekl Černý k tomu, jak kolegové situaci řeší.

Hlavní je kontakt

Podle terénní pracovnice Lucie Ryšavé, která pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin na jižní Moravě, jsou na nastalou situaci nejlépe připraveny právě ty školy, ve kterých je takových žáků vyšší počet. Tamní učitelé jsou totiž zvyklí, že internet a počítače nejsou v domácnostech samozřejmost.

Problém vnímá také v tom, že řada rodičů z chudších poměrů sama neovládá probíranou látku a není technologicky zdatná. „Bojí se říct, že něco nezvládají. Většina klientských rodin je skvělým uživatelem facebooku, ale třeba už vyhledávání na internetu je pro ně složité. A pokud příprava do školy vyžaduje třeba instalaci nějakého programu, tak to jsme skončili úplně,“ popsala.

Právě facebook je tak aktuálně, vedle klasického telefonování, pro Ryšavou nejčastějším kanálem, jak se spojuje s klientskými rodinami, jejichž dětem pomáhá s učením i za normálního stavu.

„Mám holčičku, která mi přes Messenger posílá zadání úkolů, já jí to tisknu a pak to bez fyzického kontaktu bezpečně předáme. Látku zároveň probíráme ještě po telefonu. Alespoň telefonický kontakt je pro děti v současné situaci velmi důležitý,“ dodala Ryšavá ke svěřenkyni, která spadá do skupiny dětí, které mají přístup alespoň k chytrému telefonu.

Na pravidelný kontakt žáků a studentů s učiteli apeluje také ministerstvo školství. „I v současné době je potřeba poskytovat žákům účinnou zpětnou vazbu. Nemělo by se stát, že žák není s učitelem po celou dobu omezení v kontaktu,“ uvedla mluvčí Lednová. Pokud má vyučující pochybnosti o zapojení žáka do dálkové výuky, má podle ministerstva učinit vše pro to, aby zjistil, proč tomu tak je, a pokusil se to vyřešit.

‚Nikdo nepropadne‘

Největšímu problému ale mohou děti teprve čelit. „Budou mít několikatýdenní výpadek, ať už se to týká pravidelnosti nebo kvality procvičování. Bojíme se toho, co nastane poté. Nejvíc s ohledem na budoucí středoškoláky, pro které je přechod ze základní školy vždy extrémně citlivý. Obáváme se toho, že když nedokončí dobře devátou třídu, nezvládnou dobře najet na střední,“ řekla Studená.

Redakce iROZHLAS.cz se na budoucnost žáků ptala ministerstva školství. Konkrétně pak na to, jak budou školy nakládat s tím, že některým dětem mohou kvůli nevyhovujícím domácím podmínkám chybět známky, případně za nesplněné úkoly mohou dostávat pětky.

Na dva týdny se zavřeli se seniory. ‚Všichni jsou tu dobrovolně,‘ říká ředitelka domova ve Znojmě Číst článek

Podle ministerstva není známkování v současném režimu na místě a školy spolu se školní inspekcí nabádá k tomu, aby byly děti hodnoceny slovně. Ke krajní situaci, kdy by dítěti kvůli chybějícím známkám v důsledku uzavřených škol hrozilo propadnutí, prý nedojde.

„Opakování ročníku je i při běžném stavu věcí až tou poslední možností a nebude nástrojem pro řešení nastalé situace,“ uvedla mluvčí Lednová.

„Známka je číslo na papíře. Nejdůležitější je, aby se děti něco naučily. Pokud jde o běžné ročníky, kde nejde o přijímačky na střední školy, tak hodnocení skutečně není to nejdůležitější,“ řekl k hodnocení žáků Černý z ředitelské asociace.

„Pokud by měl někdo propadnout jen kvůli této situaci, tak je to hloupost. Pokud škola poskytne nástroje a někdo na to kašle, tak si umím představit, že se to projeví, ale že by mělo dítě propadnout…“ dodal Černý s tím, že známky budou chybět většině dětí.