Učitelka si otevřela venkovský obchod. ‚Přežít se dá, ovšem se skromností a nadšením,‘ popisuje

Češi z příhraničí přestali jezdit na nákupy do Německa, utrácejí peníze doma a třeba i ve venkovských prodejnách. Ty skomírají v celé republice kvůli konkurenci marketů ve městech. To se kvůli nouzovému stavu částečně změnilo. V Hojsově Stráži na Šumavě otevřela vloni smíšené zboží Martina Voráčková a tvrdí, že i koronavirovou krizi na horách přežije. Když zůstane skromná. Reportáž Hojsova Stráž 15:24 18. dubna 2020

V Hojsově Stráži je trvale přihlášených 130 obyvatel a s tím vědomím se energická žena pustila do podnikání. Obchod byl několik let uzavřený, protože i turistická sezona bývá krátká. Kvůli nouzovému stavu se zákazníci vrací. „Dobré je, že místní teď nenakupují v Německu a ani moc nejezdí do města do marketů, špatné je, že tu zase nejsou turisté. O Velikonocích se tu zastavili dva cyklisti a dali si u okénka kávu.“

Smíšené zboží Stará pošta překvapí na venkovské poměry vkusným interiérem a rozmanitým zbožím, za které by se nemusela stydět ani stylová prodejna ve městě. Především je to ale prodejna potravin.

„Lidé si tady zvykají pomalu, což je asi tím, že jsem otevřela teprve v létě. Zaplatím náklady, mám větší zásoby, ale není to ale tak, že bych měla ranec peněz a mohla říct pohoda,“ říká žena, která v obchodě začala od nuly. „Žiju skromně,“ rozesměje se na celé kolo brýlatá žena. „Ale nechci ze sebe dělat žádného chudáka,“ usmívá se pod rouškou prodavačka s diplomem.

„Žiju skromně, žiju ze zbytků, co zbydou z krámu,“ směje se na celé kolo brýlatá žena. | Foto: Ľubomír Smatana

Pronájem za korunu

Martina Voráčková je učitelka, která z Plzně přesídlila na Šumavu na chalupu, před kterou se pasou dvě ovce a jedna koza. Stále má ještě několik vzdělávacích projektů ve školách, naplno ale se věnuje prodejně. „Nepůjčila jsem si žádné peníze, do takového rizika jsem nešla. Nechci se zadlužit.“

Za pronájem provozovny platí Martina jednu korunu, musela ale investovat, to byla podmínka starosty Filipa Smoly (ČSSD) ze Železné Rudy, pod kterou Hojsova Stráž spadá. „Snažíme se provozovatelce vycházet maximálně vstříc, protože o tu prodejnu stojíme. Teď jsme investovali do toalet.“

Na druhou stranu kvůli tomu, že Hojsova Stráž není samostatná obec, nemůže Martina Voráčková požádat Plzeňský kraj o dotaci na podporu malých venkovských obchodů.

Marině Voráčkové velmi pomohlo, že ve stavu nouze nemusí platit odvody za sociální a zdravotní pojištění. „To je pět tisíce korun měsíčně navíc a to mi fakt pomůže.“ Součástí obchůdku v Hojsově Stráži je i společenský prostor, kde bývá kino, menší kulturní akce a ženy tam chodí třeba cvičit jógu. Martina Voráčková uvažuje, že otevře i bistro, ovšem bez turistů to zatím nemá cenu. Zabalit to rozhodně nehodlá.

Obchůdek Stará pošta má vkusný interiér i rozmanité zbožím, za které by se nemusela stydět ani stylová prodejna ve městě. | Foto: Ľubomír Smatana