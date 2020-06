Česká restaurace ve Washingtonu po měsících karantény otevřela. ‚Druhou vlnu bychom asi nepřežili‘

Teď poprvé po víc než dvou měsících směly mimo jiné otevřít restaurace, ovšem za přísných podmínek a se zákazníky pouze na zahrádkách či chodnících.

Spojené státy hlásí každý týden další miliony nezaměstnaných, podniky následkem pandemie krachují a jiné o přežití bojují. Patří k nim i jediná česká restaurace ve Washingtonu.

„První den po dvou měsících jsme otevřeni, tak jsme nadšení, trošku nervózni, ale myslím, že jsme docela době připraveni. Taky záleží samozřejmě, jak se lidé a hosti budou chovat, což je částečně v naší kontrole,“ říká pro Radiožurnál majitel jediné české restaurace ve městě Daniel Sidzina.

Na kraj zahrádky umístil Daniel Sidzina stolek s dezinfekčním gelem a taky instrukcemi. Příchozí host se má posadit ke stolu a zaregistrovat se. Restaurace mají v rámci opatření proti šíření koronaviru povinnost vést evidenci kdo a kdy je navštívil.

A jako bonus má pro své hosty Bistro Bohém bezdotykový jídelní lístek. Stačí naskenovat mobilem na stole umístěný kód.

Majitel jediné české restaurace ve městě Daniel Sidzina. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhas

„Vždycky jsem byl na sanitaci docela přísný, tak v tom budu pokračovat. Myslím si, že hosti přijdou,“ doufá Sidzina.

„Mladší generace si myslím, že přijde okamžitě, potom přijde naše generace, rodina. Už si možná trochu počkají a objednají si to-go, a potom starší generace, ti si myslím počkají na vakcínu a až potom se u nás zastaví. A to je pro nás nejlepší, protože to už jsou většinou lidi v důchodu, kteří si chtějí užívat života,“ popisuje Sidzina.

Pravidla od vedení města říkají maximálně 6 lidí u jednoho stolu, stoly aspoň 6 stop, tedy skoro dva metry od sebe. Sem se vešlo šest stolků, jste rohová budova, takže tahle zahrádka je vlastně zabraný chodník na rohu křižovatky.

„Byl návrh, že by se tu zavřela ulice, ale vypadá, že to nevyšlo. Ale jsme rádi, co máme, že můžeme vůbec začít.“

To znamená dostat se ze situace, kdy jediná česká restaurace ve Washingtonu prodávala jen jídlo s sebou, do velké míry ho rozdávala zdravotníkům, hasičům či policistům, obrat klesl asi na desetinu a v práci zůstali dva z osmnácti zaměstnanců. Až teď s uvolňováním opatření se ale začíná lámat chleba.

„Ta pointa je, abychom byli všichni zdraví a aby nebyla druhá vlna. Protože z restaurací by nikdo nepřežil. Nechávám si pozitivní náladu, ale samozřejmě jsme všichni dost nervózni, aby všechno dobře dopadlo,“ vyhlíží s nadějí i obavami budoucnost restauratérského byznysu v Americe Daniel Sidzina, který jako jediný v hlavním městě servíruje hostům guláš, knedlíky, bramboráky a české pivo.