Dvojník i úmyslné nakažení. Kolem Trumpova onemocnění se objevila řada konspiračních teorií

Vývoj kolem nemoci covid-19 u amerického prezidenta Donalda Trumpa se rychle stal předmětem celé řady divokých spekulací a konspiračních teorií. Na internetu se v posledních dnech šířily dezinformace o údajném dvojníkovi šéfa Bílého domu či o tom, že jeho infekce byla naplánovaná, uvádí zpravodajský web BBC. Některé příspěvky se prý zdají být politicky motivované, zatímco situaci nijak nepomáhá nepřehledná komunikace z oficiálních zdrojů. Washington 10:09 6. října 2020

Dezinformační vlna začala prakticky okamžitě poté, co Trump na twitteru v noci na pátek oznámil, že on i jeho manželka Melania měli pozitivní test na koronavirus. Podle deníku The New York Times se v následujících hodinách objevily stovky tweetů, které Trumpovo tvrzení zpochybňovaly, ačkoli jej potvrdil jeho lékař Sean Conley.

Některé příspěvky naznačovaly, že Trump se chce jen vyhnout další televizní debatě se svým rivalem Joem Bidenem nebo na základě smyšlených zdravotních problémů odložit volby.

Fámy spojené s jeho diagnózou mapuje i web BuzzFeed News, který evidoval už skoro dvě desítky různých druhů nepotvrzených, zavádějících či nepravdivých tvrzení. Podle jedné zvěsti bylo z jednoho z videí s Trumpem vystřiženo zakašlání, šestice oslovených expertů ale u daného klipu neidentifikovala žádné stopy po úpravě.

BBC si všímá například nepodložených komentářů o tom, že prezident byl nějakým způsobem úmyslně koronavirem nakažen při prvním duelu s Bidenem. Příspěvky v tomto duchu údajně na twitter přidávali stoupenci Trumpovy Republikánské strany, přičemž mezi nimi byli i majitelé ověřených účtů s počty sledujících v řádu statisíců.

Účty hlásící se k Demokratické straně zase propagovaly nepotvrzené informace, že Trump je na tom hůře, než uvádí jeho lékaři, a že jeho poslední veřejná vystoupení byla ve skutečnosti zinscenována za pomoci dvojníka. „Další zvěst, která se šířila, uváděla, že prezident na sobě měl skrytou kyslíkovou bombu, když v pátek opouštěl Bílý dům,“ dodává BBC.

Trumpovu nákazu a jeho následnou hospitalizaci provází řada nejasností a počínání jeho lékaře Conleyho spekulace jen přiživovalo. V sobotu Conley odmítal sdělit, zda Trump dostal kyslíkovou terapii, načež se ukázalo, že tomu tak bylo.

V pondělí prezidentův lékař zase neodpovídal na opakované dotazy ohledně toho, kdy měl Trump naposledy negativní test na virus SARS-CoV-2.

Trump v pondělí večer opustil vojenskou nemocnici u Washingtonu, kde se více než tři dny léčil. Z infekce se má nadále zotavovat v Bílém domě.