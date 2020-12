Výsledek ankety serveru iROZHLAS.cz: dvě třetiny hlasujících by se nechaly očkovat proti covidu-19

Na otázku, zda by se lidé nechali očkovat novou vakcínou proti nemoci covid-19, odpovědělo za den 19 237 čtenářů serveru iROZHLAS.cz. Nejvíce z nich si v anketě vybralo možnost „určitě ano“ a „spíše ano“. Dohromady tak tvoří téměř dvě třetiny hlasujících. S jistotou by se nechalo naočkovat sedm a půl tisíce hlasujících, což je 39 procent ze všech hlasujících. Naopak pro odpověď „určitě ne“ se rozhodlo 12,2 procenta hlasujících čtenářů. Praha 14:51 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína na covid-19 od společnosti Pfizer | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Server iROZHLAS.cz na svých stránkách zveřejnil ve čtvrtek ráno anketu, která položila jednoznačnou otázku: „Nechali byste se očkovat proti nemoci covid-19?“ Do pátečního poledne na ni odpovědělo 19 237 čtenářů.

Z ankety vyplývá, že bezmála dvě třetiny čtenářů by se vakcínou nechaly naočkovat. Pro odpověď „určitě ano“ hlasovalo 7496 lidí a jde tak s 39 procenty o nejčastější odpověď. Podobně populární byla i možnost „spíše ano“. Pro tu se totiž rozhodlo 5139 lidí, tedy 26,7 procenta.

25 procent proti vakcíně

Proti vakcíně na covid-19 se poté staví 25,6 procenta hlasujících, kdy si odpověď „určitě ne“ vybralo 2350 čtenářů (12,2 %) a možnost „spíše ne“ zvolilo 2571 lidí (13,4 %).

Anketa iROZHLAS.cz Anketa serveru iROZHLAS.cz probíhala ve dnech 3. a 4. prosince 2020 a zúčastnilo se jí 19 237 čtenářů.

Poslední místo poté obsadila odpověď „nevím“, která získala 1681 hlasů (8,8 %).

Oficiální průzkum společností Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK pro Český rozhlas zjistil, že proti nemoci covid-19 by se nechalo očkovat v případě, že by byla vyvinuta účinná vakcína, 32 procent občanů Česka. Naopak 49 procent o tom neuvažuje a téměř pětina není ještě rozhodnuta. Těchto průzkumů se ve dnech 27. až 30. listopadu zúčastnilo dva tisíce respondentů.

Zveřejněná čtenářská anketa reagovala na stejné dotazování vládních představitelů, o kterém jsme informovali již ve čtvrtek. Žádný z ministrů veřejně očkování neodmítl. Premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec (oba ANO) ale váhají, a to kvůli svému současnému zdravotnímu stavu.

„Už padesát let nemám slezinu, takže mám jinou imunitu. Musí o tom rozhodnout lékař,“ odpověděl premiér Babiš.

Očkování v Česku

Vakcinace je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) jednoznačně nejefektivnější způsob, jak zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. První očkování by mělo proběhnout na začátku ledna. Většina látek však dorazí až v dubnu.

Česko má ve společné dohodě států Evropské unie objednánu vakcínu proti covidu-19 od tří výrobců pro 5,5 milionu obyvatel. Zaplatí za ně 1,8 miliardy korun. O dalších milionech dávek jedná s dalšími výrobci.

V zemi by se mělo očkovat vakcínou společnosti AstraZeneca, od které jsou objednány tři miliony vakcín. To by vystačilo na 1,5 milionu lidí. Pro další dva miliony by měly být dostupné látky od firem BioNTech a Pfizer. Pro stejný počet osob byla objednána vakcína od firmy Johnson & Johnson a zatím bez určeného množství je objednávka od firmy Sanofi.