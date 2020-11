VIDEO: ‚Učíme dál.‘ Pedagogové z České Třebové přezpívali píseň Být stále mlád a stal se z ní hit

Učitelé ze Základní školy Ústecká v České Třebové přezpívali píseň Být stále mlád v moderním podání od Karla Gotta a rapujícího Bushida, kterého později v české verzi vystřídal Leoš Mareš. Předělaný text poukazuje na nejčastější problémy při distančním vzdělávání. Jejich video s názvem Učíme dál zhlédly na YouTube desítky tisíc lidí. Česká Třebová 16:11 11. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Písničku Učíme dál si na YouTube během pěti dnů pustilo téměř 90 tisíc lidí. A na svých sociálních sítích ji sdílelo i ministerstvo školství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Původně to mělo být zadání pro žáky, kteří si měli vybrat nějakou písničku, přepsat její text a nazpívat ji. Učitelé se ale rozhodli, že si celý proces nejdřív vyzkouší sami

„Popularita, kterou naše písnička vzbudila, je naprosto nečekaná. Ozývají se nám lidé z různých koutů republiky, bývalí kolegové, spolužáci. Dokonce i někdo ze Slovenska, že u nás chce učit fyziku. Je to nádherné ty reakce číst,“ říká pro pardubický rozhlas Pavla Skopalová, učitelka hudební výchovy, která celý projekt vymyslela.

Do finální podoby písně se pak zapojili skoro všichni její kolegové.

Původně to mělo být zadání pro žáky, kteří si měli vybrat nějakou písničku, přepsat její text a nazpívat ji. Učitelé se ale rozhodli, že si celý proces nejdřív vyzkouší sami.

„Ne každý byl ochoten okamžitě spolupracovat. Každý má plnou hlavu online výuky a ještě by se měl chopit mobilu a natáčet se, jak rapuje. Ne všude jsme pochodili, ale někteří se toho chopili s nadšením,“ přibližuje Skopalová, jak písnička vznikala.

Návrat dětí do škol? ‚Nabízí se jednoduchý trik, jak by to šlo,‘ tvrdí matematik René Levínský Číst článek

Do nahrávání se ochotně pustil i jeden z nejstarších učitelů na škole Bedřich Ducháček: „Kolegyně mě přemlouvat nemusela, ale já jsem hrozně nerad někde trapnej. A proto jsem se snažil, aby to bylo co nejlepší.“

Ducháček ve své části písně nakonec i sám rapuje o tom, že zejména pro starší učitele je celkově náročné pochopit moderní technologie potřebné k online výuce.

„Klídek, jenom klid, prostě se to naučíme. Nějakej MS Teams, však to půjde, uvidíme. Hlavně všechno otestovat, co to nabízí. Zkoušet pořád dokola, ať z hlav to nezmizí,“ zazní od něj.

A jsou i další problémy distanční výuky, na které v písni učitelé poukazují. Například špatné internetové spojení nebo malá odezva od žáků.

Kritika od rodičů

Kromě kladných reakcí se ale příspěvek na sociálních sítích setkal i s vlnou kritiky. A to ze strany rodičů, kteří musí dětem s učením doma pomáhat.

„Hodně si vážíme toho, co dělají pro své děti, a je důležité, že to dělají, protože učitel to za ně neudělá. O tom, co rodiče musí zažívat doma, když mají tři děti, jeden počítač, chabé připojení, o tom by se dalo napsat deset dalších písniček. My jsme napsali o tom, jaká je naše práce,“ uzavírá Skopalová.

Po vzoru učitelů má každá třída druhého stupně na začátku prosince také odevzdat nějakou přezpívanou píseň. Pavla Skopalová z jejich materiálů pak vytvoří video, stejně jako to udělala s nahrávkami od učitelů.