Povolaní studenti i dobrovolníci. V domovech pro seniory chybí kvůli koronaviru stovky zaměstnanců

Studenti sociálních oborů pomáhají v době koronaviru v domovech pro seniory. Povolat je můžou kraje - ty zatím vydaly asi 700 pracovních příkazů. V sociálních zařízeních chybí v současnosti asi 1300 zaměstnanců. Data z jednotlivých krajů sbírá ministerstvo práce a sociálních věcí každý den. A podle rezortu je teď k dispozici až deset tisíc studentů sociálních oborů, kteří by mohli pomáhat v zařízeních, jako jsou domovy pro seniory. Praha 18:51 21. listopadu 2020

Denisa Šlampová studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci obor sociální práce, teď pomáhá v domově pro seniory v Jeseníku. „Jsem u té přímé péče. Ze začátku jsem měla určitě strach, abych třeba něco neudělala špatně nebo se něco nestalo. Ale potom to bylo všechno v pohodě. Určitě je to fyzicky víc náročnější,“ popsala Radiožurnálu.

Podle prezidenta asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého se ale nedaří všem krajům studenty na pomoc do sociálních zařízení posílat. „Kraj musí povolat studenta do práce, musí mu předat příkaz, uzavřít s ním smlouvu. Je to ta koordinační role, která ne vždycky je jednoduchá. Někdy se může stát, že student odmítne, ale odmítnout může jen ze zdravotních důvodů, to znamená v případě pracovní neschopnosti nebo nemoci,“ vysvětlil Horecký.

Studenti mají ale často se sociálním zařízením sjednané dohody napřímo, a pomáhají tak i bez pracovního příkazu. Ministerstvo práce a sociálních věcí zmiňuje například jednu pražskou vyšší odbornou školu, kde v sociálních službách pracuje 115 jejích studentů, na základě pracovního příkazu ale pouze 10.

Sociální zařízení podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Dostálka využívají i jiné možnosti, jak nahradit chybějící personál: „Využívají dobrovolníků, brigádníků či volných kapacit zaměstnanců. To je práce přesčas, záložní týmy, dočasné přidělení z jiné sociální služby.“

S hledáním pomohou portály

Sehnat brigádníky pomáhá sociálním zařízením několik platforem. Například Český červený kříž pro ně pořádá kurzy a dobrovolníkům pak i doporučuje místa, kde můžou pomáhat. Dobrovolníky zaškoluje taky Akademické centrum studentských aktivit, dobrovolníci se tam můžou hlásit přes web chcipomoct.cz.

Najít si ve svém okolí domov pro seniory, který potřebuje pomoc dobrovolníků, lze i přes web pomůžemesi.cz. Na portálu jsou domovy z celého Česka. „Právě ty z malých měst a obcí jsou ty, které jsou postižené nejvíc, protože jejich komunita je poměrně malá a i naše dobrovolnická síť není tak hustá, abychom jim vždycky uměli někoho sehnat,“ řekl jeho zakladatel Tomáš Landovský.

Dobrovolníci pak pomáhají podle potřeb jednotlivých domovů. „Třeba pomáhají seniorům se najíst nebo převléci, takže podpoří odbornou činnost, kterou tam samozřejmě pořád provádí sestry. Domovy seniorů potřebují pomoc do provozu, takže často to je nějaký úklid, dezinfekce prostor anebo domovy seniorů někdy potřebují pomoc v kuchyni a v jídelně. Takže ta práce je různá,“ dodal Landovský.

Některé domovy vyžadují i očkování například proti žloutence nebo si dobrovolníka sami zaškolují, ale to už záleží na konkrétních zařízeních a na tom, kolik personálu jim kvůli koronaviru momentálně chybí.