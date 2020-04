Maturantka Kristýna: Spoléhali jsme na to, že maturity nebudou. Ztratili jsme měsíc školy

Má se učit 100 maturitních otázek, nebo klasická „zkouška dospělosti“ nebude? To byla otázka, kterou si ještě začátkem minulého týdne pokládala devatenáctiletá Kristýna. Pak ale přišla informace, že se maturity rušit nebudou. Na pražské obchodní akademii Kristýnu čeká zkouška z češtiny, angličtiny, ekonomiky a účetnictví. Svoje myšlenky a pocity pro Radiožurnál namlouvala do Deníku ve stavu nouze. Praha 16:07 21. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristýna při zapisování deníku ve stavu nouze | Zdroj: Osobní archiv respondenta

Den první…

„Dneska je 13. dubna, pondělí. Do školy nechodíme 34 dní, když do toho započítám i víkendy. To už je docela dlouhá doba.“

Devatenáctiletá studentka posledního ročníku obchodní akademie Kristýna se učí na dálku, úkoly dostává e-mailem. Ve škole mají spíš starší učitele, takže třeba přenos výuky online nepřipadá v úvahu. Kristýně současná situace extrémně nevadí, může si dávat od učení delší přestávky, což ve škole nešlo.

„Musím se přiznat, že mně osobně to vyhovuje víc než dojíždět, protože bydlím na okraji Prahy a do školy to mám 45 minut. A takhle ráno vstanu tak, jak se mi chce. Občas kolem deváté, občas i později, protože mě nic časově netlačí a úkoly si rozvrhu na celý den. Můžu si do toho dne zakomponovat i jiné aktivity, takže si odpočine i mozek.“

Kristýna se ale dostává k zásadnějšímu tématu – letos má maturovat. V pondělí 13. dubna ještě netuší, jestli ji svatý týden a potítko vůbec čeká.

„Jsem v kontaktu se spolužačkami a některé to psychicky nezvládají a propadají hysterickému pláči, to nepřeháním.“ Maturantka Kristýna

„Momentálně jediné, co teď víme o maturitách, je to, že jsou zrušené slohové práce, a jinak vlastně nevíme vůbec nic. A je to jeden velký otazník. Ta nejistota je určitě nepříjemná pro nás všechny. Spousta lidí spoléhá na to, že ta maturita prostě nebude.“

Studenti posledních ročníků středních škol zkraje minulého týdne vědí, že pokud by se maturita zrušila, dostali by z maturitních předmětů průměr známek z posledních vysvědčení.

Den druhý…

„Momentálně jsem sledovala aktuální dění a asi je i z mého hlasu poznat, že je něco trochu jinak. Vypadá to, že se maturity konat budou. Určitě ze mě opadl optimismus a víra v to, že by naše maturitní vysvědčení byly zprůměrované. Tahle situace teď pro mě vůbec není jednoduchá. Jde do tuhého. Já se obávám toho, že to spousta lidí nezvládne a že si to zopakujeme v září.“

Kristýna v úterý 14. dubna dál popisuje, že přišla o měsíc školy. Situaci probírá se spolužáky na společném chatu. „Jsem teď v kontaktu se spolužačkami a některé to psychicky nezvládají a propadají hysterickému pláči, to nepřeháním. Jsem ve fázi, že to na mě dolehlo. My jsme ztratili měsíc školy, úplně jsme z toho vypadli.“

Studentka obchodní akademie má maturovat z angličtiny, češtiny, ekonomiky a účetnictví. Celkem jde o 100 otázek. Nejvíc se bojí účetnictví, to se skládá z ústní a praktické části. Praktická zabere šest hodin a student je v roli účetního.

„Jenom o tom mluvím a dopadá na mě ta tíživá situace. Účetnictví – toho se bojím nejvíc. Vypracováváme souvislý příklad – jsme nějaká firma a musíme zaúčtovat založení firmy, mezitím jsou příklady na velikost zásob. To musím vypočítat, zaúčtovat. Všechno navazuje na všechno. Mezitím jsou nějaké obchodní dopisy. Takže já můžu psát třeba urgenci, upomínku – to má všechno pravidla. Pak se zas účtuje. Je to náročné.“

Účetnictví a ekonomiku měla Kristýna se spolužáky ve škole skoro každý den. „Já už na sobě cítím, že z toho trochu vypadávám a začínám tam mít mezery. Jak už jsem vypadla z toho režimu a neúčtuji každý den, nedělám ty dopisy obden. Z toho mám největší strach.“

Den třetí…

„Dneska je 18. dubna. Teď je 8 ráno a já sedím s výhledem na louku. Odjely jsme se sestrou ke strýci na vesnici. Krásná změna oproti bytu, kde žijeme.“

Kristýna ale pořád myslí na maturitu. Jeden ze spolužáků kontaktoval ředitelku školy a dostal alespoň nějaké informace. „Odpověděla mu, že od 11. 5. zavedou pro maturanty konzultace po blocích jednotlivých maturitních předmětů a že bude porada, kdy se vytvoří harmonogram, a že nyní ve škole probíhá úklid.“

Studentka 4. ročníku má už sto maturitních otázek vypracovaných. Připravila si je po předmětech do šanonů. Třeba na maturitu z češtiny má mít Kristýna přečtených 25 knížek.

Den čtvrtý…

„Mně osobně nejvíc pomáhá přijímat všechno tak, jak to je. Říkat si, že se vše děje z nějakého důvodu a udržovat si optimismus, že všechno dobře dopadne,“ hodnotí maturity i současný nouzový stav Kristýna, které se hodně stýská po rodině.

„Mně v téhle době nejvíc chybí rodina. Babička s dědou, druhý strýc, druhá teta, bratranci, sestřenice. Chybí mi osobní kontakt, kdy se sejdeme a povídáme si. Je tam potřeba obejmout je.“

Kristýna doufá, že je všechno zlé pro něco dobré. „Přála bych si, abychom se z toho poučili, abychom si uvědomovali ty podstatné věci. A aby sounáležitost a ochota, kterou teď cítíme na každém kroku, v nás zůstala. Bylo by strašně krásné, kdyby to vydrželo už napořád.“