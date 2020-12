Psycholožka: Děti by měly po nástupu do školy psát testy, ale bez známek. Kvůli zmapování úrovně

Do škol se vracejí další žáci. Někteří se ale do lavic usadí jen na pár dní, než začnou vánoční prázdniny. Podle dětské psycholožky a výchovné poradkyně Václavy Masákové by učitelé měli mít na paměti, že vějíř schopností dětí rozevřel. „Jsou děti, které se připravovaly – měly dobré podmínky a prosperují. A pak jsou ty, které by potřebovaly daleko větší podporu,“ vysvětluje s obavou, že některé žáky může výpadek ve výuce provázet dlouho. Praha 10:13 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do škol se vracejí další žáci (ilustrační foto) | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Stejná rizika ostatně vnímá i šéf Asociace ředitelů základních škol Jaroslav Jirásko. Přestože existují snahy individuálně podpořit studenty, kteří mají se zvládáním látky potíže, je otázka, zda je také zájem nabídku doučování a konzultací využít.

„Když dítě ani rodina nemají zájem o vzdělávání, tak je komunikace hodně složitá. Rozdíly se za to období zvýšily a vzniklý hendikep se nedá dohnat za 14 dní. Může to být i otázka několika let.“

„V takových případech by bylo na místě, aby ministerstvo vytvořilo a případně i zafinancovalo program systematické podpory těchto žáků,“ myslí si Jirásko.

Jak na tom děti ve skutečnosti se znalostmi jsou, se teď budou snažit zjistit jejich učitelé –a to třeba i formou testů, kterých se žáci obávají.

Hosty byli: Robert Plaga, ANO, ministr školství Jaroslav Jirásko, viceprezident Asociace ředitelů základních škol České republiky Václava Masáková, dětská psycholožka, psychoterapeutka a výchovná poradkyně

„Myslím, že testy jsou dobrá věc, ale neměly by být známkovány, aby to pro děti nebyl strašák. Jak jinak teď učitel zjistí, jak se jednotlivé děti znalostně pohybují, když je nestačí vyzkoušet?“ doporučuje psycholožka Masáková s tím, že teď by měli učitelé sáhnout raději po slovním hodnocení.

Antigenní testy pro učitele

Od 4. prosince by se mělo ve školách rozběhnout dobrovolné antigenní testování učitelů. „Poté, co se doladí logistika, tak by se mělo vytvořit 14denní okno pro testování pedagogických pracovníků,“ popisuje plán ministr školství Robert Plaga (ANO).

Testování učitelů namísto dětí určila snaha zvýšit míru jistoty zaměstnanců škol i celkové počty pedagogů. Těch je totiž vedle bezmála půl druhého milionu žáků jen na 170 tisíc.

Možnost testování pro učitele vítá i Jaroslav Jirásko, podle kterého vnímá akci pozitivně většina rozumných škol a ředitelů.

Učitelé se navíc prioritně dočkají i očkování, ujišťuje ministr Plaga. „V jednáních s ministerstvem zdravotnictví patří pedagogičtí pracovníci mezi ty skupiny, které mají být proočkovány jako první,“ uzavírá.

Ví školy, jak postupovat, když se ve školách objeví nákaza? Jak dohnat rozdíly mezi žáky? Odpoví Speciál Martiny Maškové a Jana Burdy.