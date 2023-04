Británie nemá na korunovaci Karla III. dostatek zvoníků. Někteří budou muset přebíhat mezi kostely

Od loňského podzimu se přihlásilo zhruba 1700 lidí, kteří se chtějí připojit ke stávajícím 30 000 zvoníků. Mnoho z nich nyní horečně trénuje, aby byli připraveni na květnovou korunovaci.

Puklý gotický zvon Svatá Barbora z Vojslavic na Pelhřimovsku dostal zpátky svůj jasný hlas Číst článek

Pokud se však mají rozeznít opravdu všechny kostelní zvony ve Spojeném království, je třeba ještě nabrat mnoho lidí a nyní už nezbývá dostatek času na to, aby byli vyškoleni během jednoho měsíce. Problém by mohli částečně vyřešit zvoníci, kteří budou přebíhat z jednoho kostela do druhého.

„Možná budeme potřebovat, aby někteří zvoníci navštívili několik kostelů během jednoho dne. Doufáme, že zvony rozezníme v co největším počtu farních kostelů, jak jen to bude v lidských silách,“ uvedla Vicki Chapmanová z Ústřední rady církevních zvoníků.

Klíčová je technika

Naučit nového rekruta zvonit sólo trvá až 20 hodin a „mnohem déle“ trvá pochytit zvonění ve skupině, řekla Chapmanová.

V Praze se rozezněl Zvon #9801. Symbolicky nahrazuje zvony, které odvezli nacisté a vyrobili z nich zbraně Číst článek

Zkušení zvoníci se však „ze všech sil“ snaží, aby to nováčci zvládli ještě před korunovačním dnem 6. května. „Příští čtyři týdny budou hodně intenzivní,“ uvedla Chapmanová.

Zvonění je „více o technice než o hrubé síle“, ale vyžaduje fyzickou vytrvalost a duševní obratnost, řekla Chapmanová. Věkové rozpětí zvoníků je podle ní od „od devíti do devadesáti let“.

V den korunovace někteří zvoníci rozezní zvony na 45 minut ale i na více než tři hodiny, podle Champanové bude záležet na jejich schopnostech. I přes nedostatek se ale nyní soustředí spíše na vytrénování nováčků než na shánění dalších dobrovolníků.

„Chceme povzbudit naše nové rekruty, aby zůstali i po korunovaci. Doufáme, že si najdou novou komunitu a nový celoživotní zájem,“ uvedla.

Korunovace

Korunovační bohoslužba ve Westminsterském opatství se bude konat v sobotu 6. května ráno, přesný čas však zatím nebyl oznámen.

Karel III. i oblíbené květiny. Britská pošta vydává známky, na kterých se poprvé objeví nový král Číst článek

Po skončení bohoslužby se král se svou chotí, královnou manželkou Camillou, vrátí do Buckinghamského paláce v korunovačním průvodu, jehož součástí budou i další členové královské rodiny.

V červnu loňského roku se po celé Anglii rozezněly kostelní zvony u příležitosti platinového jubilea královny Alžběty II. a v září se mnohé z nich znovu tlumeně rozezněly v den jejího úmrtí.

Počty zvoníků v posledních letech klesají, což urychlila pandemie covidu-19, kdy uzávěry a sociální rozestupy znemožnily skupinové aktivity a výuku.