Výjevy z Bible i Munchův Výkřik. Belgický misionář pokryl zdi havajského kostela unikátními malbami

Na jednom z největších havajských ostrovů, v městečku Honaunau, najdete pozoruhodnou památku. Zvenčí je to skromný bílý kostelík. Když ale vejdete dovnitř, máte pocit, že se tam evangelia srazila s obchodem s výtvarnými potřebami. Katolický misionář si tam více než sto let zpátky bohatými malbami vypomáhal ve výkladu Bible pro neznalé havajské domorodce.

„Kostel svatého Benedikta byl postaven pro místní obyvatele a imigranty, kteří nemluvili anglicky,“ vypráví mi ve své kanceláři za kostelíkem sekretářka zdejší farnosti Penny Burgess.

„Otec John Velghe přijel na lodi, která původně směřovala do Jižní Ameriky. Kvůli tamní epidemii ale nakonec zakotvil na Havaji. Jediný cizí jazyk, kterým Belgičan kromě velštiny a francouzštiny mluvil, byla španělština. Ale na Havaji v té době žili především Havajci, Japonci, Filipínci a Číňané,“ říká.

Předchozí misionář byl po smrti a na ostrově žádná církev nefungovala, belgický kněz se proto rozhodl přemístit původní kostel dále od břehu a navázat kontakt s domorodci po svém.

„Během nedělních mší kreslil příběhy z Bible na řeznický papír. Namaloval výjev, utrhl jej z role a poslal po lidech, aby si jej mohli prohlédnout,“ popisuje Penny. Podobně pokryl také každý centimetr kostelíku svými oblíbenými pasážemi z Bible i obrazy ze života světců.

Exorcismus i Munchův Výkřik

Jediná slova, která v kostele najdeme, jsou na dřevěných sloupech. A jsou překvapivě v havajštině, kterou se otec John postupně naučil. „Havajané se báli jít do kostela, protože uctívali své vlastní božstva. A proto kněz na sloupy napsal slova exorcismu z modlitby sv. Benedikta.“

Penny Burgess | Foto: Martina Pouchlá | Zdroj: Český rozhlas

Modlitba měla Havajce od jejich falešných bohů ochránit. Ostatně po pravé straně umístil do výjevu z pekla havajskou královnu, která podporovala domorodou kulturu a zakazovala náboženství katolíků. Je namalovaná hned vedle imitace obrazu Výkřik od Edvarda Muncha.

Kreativitu amatérský malíř prokázal i při zachycení svatého Františka z Assisi u Lucernského jezera. „Umístil jej na most, který byl postavený až století poté, co světec žil. Přijíždějí sem lidé ze Švýcarska, poznávají most a vidí, že se otec John nebránil použít trochu umělecké licence,“ usmívá se Penny.

Zachovat kostel pro budoucnost

Malovaný kostel byl dokončený v roce 1902. Poté ještě vznikly další tři podobné kostelíky, které vybudovali následovníci. Jeden však pohřbila láva a z dalšího se stalo světské komunitní centrum. Zbývá tedy kostel sv. Terezy na druhé straně ostrova v Mountain View. O to důležitější je prý zdejší skvost zachovat.

„Potřebujeme tyto návštěvníky, protože nám pomáhají vydělat peníze na to, abychom zachovali, co tu máme. Kostel v posledních letech hodně sešel, a pokud jej nebude schopni renovovat, nezachráníme jej pro budoucnost,“ uzavírá.

Peklo dle belgického misionáře | Foto: Martina Pouchlá | Zdroj: Český rozhlas