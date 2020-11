Farnost v pražských Hlubočepích má nový kostel přímo na sídlišti. Na stavbu se složili sami věřící

Farnost v pražských Hlubočepích má 30 tisíc věřících a jenom jeden malý římskokatolický kostelík. To kapacitně moc nevychází. Místní se proto složili na nový větší kostel na Barrandově. V neděli ho vysvětil kardinál Dominik Duka. Věřící si na otevření budou muset ještě počkat, zatím uvnitř pracují dělníci. Praha 12:14 22. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový kostel Krista Spasitele v pražských Hlubočepích. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Vítejte v našem kostele,“ říká farář Josef Ptáček, který má farnost na starosti. „Tady máme farnost od Mistra Petra Háni a tady bude zajímavá kaple, kde bude svatostánek k modlitbě. Bude mít i takovou účelovou intimitu,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V pražských Hlubočepích stojí nový kostel, ten starý totiž kapacitně nestačil. Na místě byla Marie Veselá

Lavice jsou zatím ještě přikryté plachtami. „Jelikož máme dobu koronaviru, tak tu máme velice šikovného člověka, který montuje kameru pro online přenos bohoslužeb,“ podotýká Ptáček. Kostel Krista Spasitele je nebesky bílý a podle faráře má člověk po vstupu dovnitř vnímat hlavně pokoj. „Jsme kolikrát zavaleni velikým ruchem,“ myslí si.

Hlavní kostel farnosti na Zlíchově podle Ptáčka už potřebám tolika věřících nestačil. „Je to kostel nádherný, ale současně malý. Místa už absolutně nestačila, ani pro účast na bohoslužbách, ani na setkání maminek s dětmi, seniorů a podobně. Když se tu v 80. letech stavělo sídliště, tak přesně na tomto místě vznikla stavební buňka, která byla zázemím pro dělníky a farnost tehdy poprosila, jestli by ji mohla užívat,“ objasňuje farář.

„Na tomto místě už byl takový předobraz, jmenoval se Misijní centrum, které řadu věcí splňovalo. Byla to ale stavba dočasná a navíc, jak jsme zjistili, v sobě měla velké množství azbestu a byla tedy zdravotně závadná,“ říká Ptáček.

Modernímu kostelu dominuje bílá barva. | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Radiožurnál

Bílý kostel stojí přímo na sídlišti mezi panelovými domy. Část místních se proto obávala třeba kostelních zvonů. „Já jsem až z druhé ulice, takže jestli tu bude hluk, mně to vadit nebude. Nevím, co lidé, kteří bydlí přímo u kostela,“ okomentovala stavbu pro Radiožurnál jedna z kolemjdoucích.

Na zvony ale nakonec nezbyly peníze a kostelní věž tak bude zatím bez nich. Na stavbu se složili místní – zaplatili většinu ze zhruba 195 milionů korun. U kostela je i kavárna nebo společenský sál. „Mělo by se tam hrát divadlo, koncerty. Plánujeme otevírat postupně dle situace kolem koronaviru, třeba před Vánocemi, pokud to situace dovolí,“ říká ředitelka vznikajícího komunitního centra Hana Tyrallová. Bohoslužby bude farnost zatím přenášet online. Kostel by se pro věřící mohl otevřít na začátku adventu.

Stavba kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově. | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Radiožurnál