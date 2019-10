Kovy: S politiky nespolupracuju, ale na demonstraci Milionu chvilek jsem vystoupil rád. Šlo o morální hodnoty

Praha| 13. 1. |Barbora Tachecí, Kateřina Tesařová |Společnost |Osobnost Plus

„Jsem rád, že rodiče, když se řekne youtuber, dnes už vědí, o co jde. Protože to znamená, že mluví se svými dětmi,“ říká Kovy v pořadu Osobnost Plus.