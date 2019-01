Že mě znají rodiče, znamená, že si povídají se svými dětmi, říká Karel Kovář alias Kovy

Karel Kovář je především mladším generacím známý jako Kovy. Pod pseudonymem vede také svůj úspěšný YouTube kanál a počet jeho odběratelů se stále rozšiřuje, zdaleka už ne jen o středoškoláky. „Jsem rád, že rodiče, když se řekne youtuber, dnes už vědí, o co jde. Protože to znamená, že mluví se svými dětmi,“ říká v pořadu Osobnost Plus. Praha 15:00 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kovář vysvětluje, že sledování sociálních sítí není vždy pozitivní a příjemné. „Mnohokrát jsem si musel dát pauzu. Má to dopad na moji psychiku a někdy jsem zbytečně smutný, i když bych vůbec nemusel.“

„Všechno se daří, všichni jsou spokojení, já jsem šťastný, ale když si pak přečtu něco, co se kde děje, tak jsem z toho špatný. Někdy stačí i komentář, nebo řeč nějaké známé osobnosti,“ dodal Kovy.

Pro konkrétní příklad nemusí známý youtuber chodit daleko. „Nedávno mě zasáhl komentář pana Töpfera v Osobnosti Plus k hnutí #MeToo. Kolem toho je samozřejmě spousta přehnaných reakcí. Ale to, jak to uváděl a vysvětloval, co má sám se ženami, mě zklamalo. Patří mezi lidi, kterých si přitom vážím. Je to stará škola. Ale nejsem si jistý, jestli se tím dá něco omlouvat,“ uvádí.

Nemáme v divadle MeToo, my máme hnutí WhyNotMe, říká Tomáš Töpfer Číst článek

Na co se na svém kanále a vlogu soustředí? „Kombinuji zábavu s tím, že si z toho může člověk něco odnést. Proto je pro mě YouTube velmi přínosný formát. Neberu to tak, že bych lidi chtěl ovlivnit k nějakému konkrétnímu názoru. Jeden čas jsem s tím i bojoval, abych se dokázal oprostit od svého postoje a dokázal udělat video třeba před prezidentskou volbou tak, aby ho byli schopni dokoukat příznivci jak jednoho, tak druhého kandidáta,“ říká.

„Přijde mi mnohem přínosnější, když člověk nevyjadřuje podporu jednomu kandidátovi, ale když je schopen mluvit o jevech, které tu volbu doprovázejí. Spousta celebrit se vyjádřila ve významu ‚já jsem herec a říkám vám, jak máte volit‘. A často to dotyčnému politikovi spíš uškodilo,“ uzavírá téma.

Karel Kovář, známý jako Kovy, je český youtuber, vloger a v minulosti také let's player. V současnosti má na svém hlavním YouTube kanále (Kovy) přes 750 tisíc odběratelů. Jeho dosud nejsledovanějším videem je parodie na píseň „Despacito“, která dosáhla hranice 10 milionů zhlédnutí.