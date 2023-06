Ptá se lidí i politiků. ‚95 procent z nich mě odmítne, náhle jsou nemocní,‘ říká autor Debatního deníku

Politický influencer a youtuber Timofej Kožuchov streamuje a natáčí videa z demonstrací, diskutuje s účastníky protestů i s politiky a na YouTube má kanál Debatní deník. „Přijde mi, že společnost má zkreslenou představu toho, jací lidé chodí na demonstrace. Že jsou to lidé buď zmanipulovaní médii, nebo angažovaní. Ale jsou to normální lidé a není důvod vytvářet politickou polarizaci kvůli tomu, že máme odlišné názory,“ tvrdí. Praha 18:05 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Timofej Kožuchov, politický influencer | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

Do Debatního deníku si nejdřív Kožuchov zval politiky a známé osobnosti. „Zvlášť když jsem s nimi nesouhlasil,“ přiznává. „Potom jsem ale zjistil, že mnohem důležitější jsou lidé, voliči. Názor politika většinou nezměníš.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Timem Kožuchovem o jeho Debatním deníku

Kožuchov se považuje za politického influencera. S kamerou chodí například na demonstrace, kde mluví s účastníky. „Jsem politický youtuber, tvořím videa a taky jsem chtěl ovlivňovat myšlení lidí,“ vysvětluje, co označení znamená.

„Přijde mi, že společnost má zkreslenou představu toho, jací lidé chodí na demonstrace. Že jsou to lidé buď zmanipulovaní médii, nebo angažovaní. Ale jsou to normální lidé a není důvod vytvářet politickou polarizaci kvůli tomu, že máme odlišné názory,“ tvrdí.

„Právě na demonstracích se s lidmi nejlíp baví o tom, co chtějí, protože jim záleží na téhle zemi a na tom, aby se měla dobře. A na demonstracích se dá lidi přesvědčit o tom, jestli právě ten politik, kterého podporují, pomáhá řešit jejich problém, nebo nikoliv,“ přibližuje Kožuchov.

Moje živobytí je rýpat do lidí. I když jsou bizáry, do kterých nekopu, říká Mikýř z pouti internetem Číst článek

Stříhat a upravovat videa z demonstrací je sice náročnější než natáčet rozhovory, má to ale víc zhlédnutí. Navíc do Debatního deníku se političtí hosté nehrnou, uznává Kožuchov.

„Přibližně 95 procent hostů odmítne. Skoro vždycky je to nemoc. Všichni jsou nemocní,“ říká.

„Podle mě je to proto, že nechtějí riskovat reakci na svoje názory. Já ve svých pořadech neumožňuju jít dál, pokud mi někdo řekne názor, který mi nedává smysl, anebo s ním nesouhlasím. Klidně se o tom budeme bavit hodinu v kuse. A to politici nechtějí. Proč by měli riskovat to, že ztratí reputaci?“ myslí si politický influencer.

Tanečky na TikToku

Odejít po škole – vystudoval politologii, filozofii a ekonomii na University College London – na volnou nohu považuje za nejlepší rozhodnutí svého života. „Můžu si vybrat, který rozhovor chci točit a na kterou demonstraci jít. A když mě to nebaví, můžu si vzít den dovolenou,“ říká Kožuchov.

K tomu ale potřebuje vědět, jak zaujmout na různých sociálních sítích.

Proč je TikTok populární i přes rizika? Je snadnější tam uspět i mezi cizími, pobaví a víc vyhovuje dětem Číst článek

„Je to dobrá zkušenost, protože na každé platformě funguju jiným způsobem. Discord je nejvíce komunitní, můžu tam řešit politické otázky jakýmkoliv způsobem chci. Na twitteru je zase obrovské množství lidí, kteří přesahují všechny bubliny, takže si musím dávat pozor na to, jakým způsobem se vyjadřuju,“ vyjmenovává a pokračuje:

„Na instagramu zajímají lidi víc fotky a videa, takže kompletně měním svoji tvorbu. A na TikTok davám tanečky.“

Na TikToku je i přesto, že před jeho užíváním varují úřady včetně českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.



„Na TikToku kritizuji čínskou vládu a autoritářské režimy kdekoliv ve světě. Využívám čínskou platformu, kterou mi zdarma poskytují, abych kritizoval jejich vlastní fungování. Pokud ode mě získávají data, tak je to sice škoda, ale na druhou stranu mám pocit, že dělám pro tento svět víc dobra skrz jejich vlastní věc,“ rozhodl se Kožuchov.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.