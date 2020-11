Na Králickém Sněžníku vzniká rozhledna. Češi i Poláci proti ní podepisují petici

Stavba rozhledny je iniciativou polské strany, konkrétně šestitisícového města Stronie Śląskie, jehož bývalý starosta se o postavení rozhledny snažil přes dvacet let. Uvedl to server iDnes.cz s odvoláním na polský server Dkl24.pl. Nakonec se to v rámci česko-polského přeshraničního projektu povedlo.

Na české straně je do něj zapojené město Králíky, které ze stejné dotace postaví u vojenského muzea nové turistické centrum.

Faktem je, že rozhledna na Králickém Sněžníku byla od roku 1899, kvůli špatnému technickému stavu ale byla v roce 1973 zbourána.

Proti stavbě nicméně protestují ekologické organizace. Vadí jim zásah do chráněného území, protože se masiv Králického Sněžníku řadí do takzvaného alpínského bezlesí, což je podle ekologů ve střední Evropě unikátní ekosystém, který jinde v naších zeměpisných šířkách není. Navíc je území zařazené do celoevropského projektu na ochranu přírody Natura 2000.

Rozhledna na Králickém Sněžníku stála do roku 1973 | Zdroj: Sněžník.cz

„Stavba rozhledny na polské straně způsobuje nenávratné poškození evropsky mimořádné přírody na vrcholu Králického Sněžníku. Vybudováním rozhledny a jejím provozováním rozhodně také dojde k výraznému nárůstu počtu turistů s mnoha negativními dopady v prostředí unikátního ekosystému alpínského bezlesí,“ řekl mluvčí Hnutí duha Aleš Miklík.

Rozhledna je jen začátek?

Ekologové se také bojí, že to je jen začátek a že na stavbu rozhledny by v budoucnu mohly navázat další podobné projekty, které by přírodu poškodily ještě mnohem víc. Zaznívají také obavy, aby Králický Sněžník nedopadl podobně jako Sněžka a nebyl „turistickým Václavákem“.

Proti stavbě vznikla také petice, kterou podepsalo skoro 2700 lidí z Česka i Polska, protože protesty proti rozhledně nezaznívají jen od nás, ale i od našich severních sousedů.

Jednou z nejdiskutovanějších věcí je, proč vůbec stavět rozhlednu na Králickém Sněžníku, když z vrcholu hory je dobrý výhled sám o sobě. Rozhled je na všechny světové strany, není tam les ani nic, co by bránilo výhledu.

Teď tam ale vzniká nákladem v přepočtu asi 80 milionů korun 33 metrů vysoká rozhledna. Nicméně stavba pokračuje a hotová by měla být nejpozději v roce 2022.

Původní rozhledna na Králickém Sněžníku stála v letech 1899 až 1973 | Zdroj: Sněžník.cz