Zaniklá obec Königsmühle díky dobrovolníkům ožívá. Kulturní akce vydělávají na obnovu místa

Königsmühle, česky Králův mlýn, je jedinečně zachovalá zanikající osada. Na místě stálo na konci druhé světové války šest domů. Dodnes se tam nachází ruiny těchto staveb.

„Bývalá obec není zarostlá, a proto nepůsobí depresivně. Králův Mlýn vyzařuje úžasnou energií a lidé sem velice rádi chodí,“ poznamenal Petr Mikšíček, který o Krušnohoří vydal už několik publikací a o obnovu místa se velice zasloužil.

Řada trempů, kteří místo se zvláštní energií a přírodou navštěvovali, se rozhodla tuto obec připomenout, zachránit a obnovit. A to i díky instalaci různých děl. „Snažíme se údolí vrátit takovou gloriolu a ukázat to krásné, co se zde dělo po staletí, co zde lidé žili,“ připomněl Petr Mikšíček.

Spolek doKrajin, který se o tuto lokalitu stará, funguje od roku 2013. K dnešnímu dni je přibližně sto dobrovolníků, kteří se snaží pomáhat organizovat festivaly a v poslední době také přibývají brigády za účelem péče o údolí.

Peníze na nejnutnější opravy získává spolek z darů jednotlivců. „Peníze použijeme na nákup dřeva, na zajištění občerstvení pro brigádníky a opravy cest,“ zmínil Petr Mikšíček. Během srpnového festivalu přijedou do lokality různí umělci, kteří vytvoří zajímavá díla, jež na místě mohou zůstat i několik let.