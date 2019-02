Newyorská klinika vlévala pacientům do žil novou krev. Slibovala jim omlazení i lepší zdraví

Jako by se člověku do žil vlila nová krev. Ve Spojených státech se najdou tací, kteří tomuhle přirovnání přikládají doslovný význam. Na drahých klinikách si nechávají do těla pumpovat plazmu mladých lidí.

