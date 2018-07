Slovo „brexit“ je v křížovce tabu, říká Jiří Zvolánek. Křížovky dodnes vymýšlí jen s papírem a tužkou

Papír, tužku a celou řadu slovníků. To všechno Jiří Zvolánek potřebuje k vymyšlení nové křížovky. „Mám doma slovníky ze všech možných oborů. A pořád jich je málo,“ říká křížovkářský nadšenec.

V jeho pracovně tak nechybí cirkusový slovník, ateistický slovník, svahilský slovník ani slovník horolezectví. „V křížovkách nesmíme použít slovo, které není v žádném schváleném slovníku a které by zároveň nebylo schválené Českým svazem křížovkářů a hádankářů,“ upozorňuje.

Vezměte si třeba takové slovo „brexit“. Přestože do běžné konverzace už dávno proniklo, v křížovce se neobjeví. Není totiž v žádném ze schválených slovníků. „V časopisovém vydání bych slovo ‚brexit‘ asi použil. Do soutěže vypsané svazem bych si to ale nedovolil,“ směje se Jiří Zvolánek.

Čeština se mění

Aby mohl člověk zasvětit svůj život křížovkám, platí jedno – musí milovat český jazyk. Což je vlastnost, kterou křížovkáři sdílí s texaři a básníky. „Například Jarek Nohavica je kouzelník s písmenky,“ popisuje křížovkář. „Jezdíval s námi řadu let na soutěže a považuju ho za velmi dobrého hádankáře.“

Současný vývoj českého jazyka přitom Jiří Zvolánek pozoruje se znepokojením. „Když čtu noviny, často trpím – to když si po sobě autor článek ani nepřečte nebo neumí vytvořit souvětí. Vytrácejí se slova, vznikají nová, přejatá slova. Čeština je přitom nejhezčí na světě.“