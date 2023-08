Jsou kroužky, které jsou už teď beznadějně obsazené? O které je největší zájem?

Díval jsem se na naše kroužky, otevíráme jich asi 600, a zhruba 250 až 300 jich je obsazených – je to keramika, robotika, sportovní aktivity, takže se nedá říct, že o něco je menší nebo větší zájem, je to napříč celým spektrem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vybíráte kroužky? „Důležité je, aby rodiče nenutili děti dělat to, co je nebaví,“ radí odborník

Na kolik kroužků maximálně by mělo dítě chodit? A jak jako rodič poznám tu míru?

Záleží to na každém dítěti, je to individuální, pro někoho je jeden kroužek moc a pro někoho tři kroužky málo. Je to o tom, jak se dítě cítí, a důležité je, aby rodiče umožnili dětem vybrat si ve volném čase to, co je skutečně baví, a ne to, co si myslí rodiče, že by je mohlo bavit. Důležité je, aby je rodiče nenutili dělat něco, o co nestojí a co je nebaví.

V době digitálních technologií dětem prospěje, když jim pomůžeme s přípravou, radí psycholožka Číst článek

Kroužky dnes často stojí i několik tisíc korun. Existuje nějaká pomoc pro chudší rodiny? Na koho se mají obrátit?

Možností je několik, v loňském roce třeba Praha velmi intenzivně podporovala prostřednictvím Fondu solidarity sociálně slabší. A jsou různé nadace a fondy, které poskytují dětem ze sociálně slabšího prostředí podporu, zaplatí za ně třeba polovinu. Do loňska se mnoho lidí stydělo si o pomoc říct, takže je důležité, aby se lidé nebáli a dětem kroužky umožnili.

Když dítě po měsíci zjistí, že ho kroužek nebaví a přestane chodit, dostanu aspoň část peněz zpět?

Snažíme se dítě pokud možno umístit na nějaký jiný kroužek, je možné se dohodnout a jít v průběhu roku do jiného kroužku. Ale většinou to dopadne dobře, takže děti si vybírají dopředu, co si myslí, že je bude bavit. Mnohé to vydrží několik let, pro některé se kroužek stane celoživotním zaměstnáním.

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi, je v úvodu článku.