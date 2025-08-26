Kroužky pro děti vyjdou na několik tisíc za pololetí. Rodičům ve finanční nouzi pomáhá řada nadací
Je poslední prázdninový týden a kromě začátku školy nejspíš taky jako rodiče řešíte, anebo jste už řešili, na jaké kroužky tentokrát budou vaše děti chodit. Za některé zájmové aktivity ale rodiče letos připlatí. Tam kde jsou vyšší náklady na lektory, pomůcky nebo energie, se cena může zvýšit asi o 200 korun za pololetí. Záleží na typu kroužku.
„Budu chodit na keramiku, na Jiu jitsu a Sokola,“ říká sedmiletá Matylda z Prahy. Pokud bude na všechny své kroužky chodit celé pololetí, zaplatí její rodiče za tuto dobu asi 13 tisíc korun.
Například Jiu jitsu je bude stát 3000 korun za dva měsíce. Nabídka kroužků je široká, od sportovních přes umělecké až po novinky jako třeba famfrpál podle Harryho Pottera nebo programování, ale taky písmomalířství. Aktivitu by si mělo vybrat hlavně samo dítě, popisuje ředitel zájmového vzdělávání z portálu Kroužky.cz Leoš Mačák:
„Ptejte se primárně svých dětí, o co mají zájem a jaký kroužek by chtěli navštěvovat, protože je to hodně důležité. Děti už většinou mají vybraný kroužek a motivace z jejich strany je primární hybatel, aby potom z kroužku nechtěli odejít.“
Roste počet morbidně obézních dětí. Lékaři je budou sledovat stejně jako vážně nemocné
Číst článek
I oni museli letos mírně zdražit, asi o 200 korun za kroužek za pololetí. Jedna aktivita jedenkrát týdně tak u nich letos vyjde zhruba na 2000 korun za pololetí, záleží ale na typu kroužku, doplňuje Mačák.
„Kroužek s názvem ‚Kreativní tvoření‘ nebo ‚Věda nás baví‘ je mnohem náročnější na koupení pomůcek než například sportovky,“ vysvětluje.
Levnější variantou můžou být různé neziskové organizace jako třeba Český červený kříž a jeho mladý zdravotník. Nebo taky křesťanské organizace například pražské Salesiánské centrum mládeže. Tam letos stojí kroužky od 1700 korun za pololetí. A nabízí třeba ještě násobně levnější volnočasový klub s názvem Oratoř.
„Oratoř je místo, kde děti mohou trávit volný čas a seznámit se s vrstevníky. Má otevřeno každý všední den odpoledne a může být alternativou pro děti, kterým z nějakého důvodu pravidelné kroužky nevyhovují,“ popisuje za Salesiánské centrum mládeže Karolína Jelínková.
Plavání není obyčejný tělocvik. Děti v něm překonávají stres, školy organizační problémy
Číst článek
Rodiče, kteří si kroužky nemůžou vůbec dovolit, mohou využít programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst, nadací a v některých případech i dávku mimořádné okamžité pomoci. Anebo se můžou zapojit do projektu Darujeme Kroužky dětem od České rady dětí a mládeže, říká ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka:
„Pomáhá dětem ve věku tří až osmnácti let a nabízí příspěvek 1500 korun na dlouhodobé volnočasové aktivity. Nový ročník projektu startuje 10. září a za dobu čtyř let konání projektu jsme podpořili již tisíce dětí, a umožnili jim tak trávit volný čas aktivně, i když jim to třeba finanční situace nedovoluje.“
Na přihlášení do kroužků už je někde pozdě, první vlna byla už v červnu. Většinou ale zveřejňují organizace nabídku kroužků až v srpnu a přihlášky se podávají teď. Kroužky pak začínají většinou se školou v září. Do některých je ale možné se přihlásit celoročně, třeba Junák, mladí hasiči nebo myslivecký kroužek.