V Karlových Varech opět funguje kvítkomat. Samoobslužný květinový stánek najdete na meandru

Samoobslužný květinový stánek nabízí návštěvníkům meandru Ohře různé květiny. Na jaře si je tady zakoupíte do 18 hodin, v létě pak do 20 hodin. Zájem lidí je velký. Květiny jsou téměř vždy během dne vyprodané.

„Probíhá to tak, že na farmě sklidíme čerstvé květiny, které vezeme do našeho provizorního ateliéru, tady je uvážeme do kytic, a druhý den s nimi jedeme do kvítkomatu. Nápad byl můj tady v Karlovarském kraji, ale jinak jsou tyhle kvítkomaty po celé republice,“ říká provozovatelka a majitelka květinářství Něžná pivoňka Nikola Floriánová.

Něžná pivoňka je ekologické květinářství, vážou tedy pouze květiny, které sami vypěstovali v Česku. „Teď je sezona tulipánů, takže ve většině kytic vidíte tulipány, popřípadě narcisy, smíchané s větvičkami, které doma ještě rozkvetou,“ vysvětluje Floriánová.

Lidé si mohou vybrat z několika druhů kytic, od menších až po narozeninové. Zaplatit za ně mohou buď na místě do kasičky, nebo přes QR kód prostřednictvím mobilního telefonu.

Květiny jsou doplňované přibližně dvakrát denně a málokdy se stane, že by na konci dne nějaké zbyly. Do budoucna provozovatelka plánuje, že otevře další kvítkomat. Místo zatím prozradit nechce.

Kvítkomat nabízí květiny různých cenových kategorií | Foto: Andrea Strohmaierová | Zdroj: Český rozhlas