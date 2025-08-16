Kvůli alopecii přišla o vlasy. Teď Barbora Tesařová pomáhá ostatním vyrovnat se s nemocí

  • Alopecie postihuje i děti a velmi mladé lidi | Zdroj: Kolibříci pomáhají, z.ú./Vendula Fantová

  • Další fotografie (4)

Barbara Tesařová z Říčan hýří dobrou náladou, i když už od školního věku trpí alopecií. Tím, že mluví o svém boji se ztrátou vlasů, pomáhá i ostatním vyrovnat se s touto nemocí. Díky projektu „Kolibříci pomáhají“ může vyprávět svůj příběh a sdílet svoje zkušenosti.

Říčany Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

„Bylo to někdy v pubertě, bylo mi zhruba 13, 14 let, a myslím, že kadeřnice mi našla vypadané místečko ve vlasech,“ vzpomíná Barbara Tesařová, kdy se u ní alopecie poprvé objevila.

Přehrát

00:00 / 00:00

S Barborou Tesařovou natáčela reportérka Bára Kvapilová

„To trvalo zhruba 10 let, kdy se opakovalo, že mi vypadávaly různá místa, část obočí a tak. Zkoušela jsem různou léčbu. Vlastně tu přímou příčinu nevím,“ popisuje, jak nemoc přišla v době, kdy jsou dívky, pokud jde o vzhled, velmi zranitelné. „Zhruba po 10 letech mi vypadaly vlasy a ochlupení komplet.“

Boj s alopecií je běh na dlouhou trať. Velkým spojencem Barbary je dermatoložka Monika Arenbergerová, která stále hledá nové způsoby, jak pacientům pomoci.

„My jsme předpokládali, že vlastně celá populace může být ohrožena tímto onemocněním. Dnes víme, že více než 50 procent pacientů onemocní do 20. roku života, čili je to spíše onemocnění mladých lidí,“ říká Monika Arenbergerová, která je vedoucí lékařkou Centra „zdravé vlasy“ ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Šikana lidí s alopecií

Lidé s alopecií podle paní doktorky Arenbergerové často čelí šikaně ve školách nebo problémům v práci. „Ty vlasy vem čert,“ říká Barbara.

„Ale zkuste si sami sebe představit bez obočí. Vypadáte jako bez obličeje, to mi vadilo asi ze všeho nejvíc. Časem jsem začala zjišťovat, že i to ochlupení potřebujeme. V nose a v uších nám to filtruje infekce, takže já jsem byla častěji nemocná.“

Barbara se před lety zapojila do projektu Kolibříci pomáhají, který založila Lenka Šourková. Za dobu svého působení v projektu vyslechla spoustu příběhů.

Lidé na začátku nemají informace, mají problémy v práci, hledají odbornou pomoc anebo jen potřebují s někým sdílet svoje obavy a zkušenosti. Barbara se nebojí o svém boji s nemocí hovořit na veřejnosti a ukazuje, že chybějící vlasy nejsou vadou na kráse. Ostatním pacientům dodává odvahu být sám sebou.

Barbora Kvapilová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme