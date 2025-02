Kvůli ztrátě možnosti práce z domova jsou někteří ochotni dát výpověď. Home office ale firmy nechtějí

Práce z domova – home office. V době covidu naprosto běžná a někdy i nutná věc. Od nejtvrdších lockdownů ale přece jen pár let už uplynulo a pracovní trendy se mění. Pokud to povaha práce umožňuje, čeští zaměstnanci chtějí pracovat z domova většinou tak dva až tři dny v týdnu. Velké zahraniční firmy ale začínají lidem nařizovat, aby se do kanceláří vrátili na všechny pracovní dny.

Praha 20:19 3. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít