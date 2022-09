Kde je hranice mezi hraním online her a závislostí? ‚Důležité je vědět, proč děti hrají,‘ říká odbornice

Dítě přijde ze školy, odhodí tašku, sedne k počítači a hraje. Hodinu, dvě, tři. A když ho rodiče posílají ven s kamarády nebo chtějí, aby dělalo něco jiného, je to často jen marná snaha. Připomíná vám to něco? Pokud i vy přestáváte mít přehled o tom, kolik času vaše dítě tráví hraním na internetu, a začínáte mít strach, že to už překračuje únosnou mez, poslouchejte další díl seriálu Českého rozhlasu o kyberbezpečnosti dětí. Praha 17:33 21. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto . | Foto: Anna Kottová

Devítiletý Adam upírá oči na televizní obrazovku, pustí Playstation ze svého profilu a zapne si hru Fortnite.

„Je to taková střílečka,“ říká Adam.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kyberbezpečnost dětí: Hraní online her a závislost na něm

Prsty už kmitají po tlačítkách ovladače a školák se začíná plně soustředit na hru.

„A je mrtvý.“

Hra Adama baví, i když si sám neuvědomuje přesný důvod proč.

„Mě to nějak baví. Nevím proč, ale začalo mě to bavit.“

Všemu přihlíží Adamův táta Martin. A přiznává, že už se bojí toho, jestli Adam není na hře závislý.

„Myslíme si, že jo, protože on nezná mezí, on když k tomu zasedne, tak nedokáže přestat. My s manželkou vždycky říkáme, že nemá hlad, nepotřebuje na záchod, ale prostě jede na online. Zatím s tím marně bojujeme,“ říká.

Martin odhaduje, že Adam se hraní věnuje minimálně dvě hodiny ve všední den a alespoň dvojnásobek času o víkendech.

Rodiče, kteří sdílí fotky dětí, nedomýšlejí následky. Obrázky se můžou stát pornografií i ovlivnit vztahy Číst článek

Vše podle něj začalo během pandemie covidu.

„Ze dne na den jsme zůstali všichni tři doma, my s manželkou full-time práce a dítě bez jakékoli zábavy bylo připoutáno k online ve smyslu hraní her,“ popisuje začátek online hraní svého syna.

Proč děti hrají?

Počítat jen hodiny strávené hraním hry na internetu ale není správná cesta, říká odbornice na technologie Michaela Slussareff ze Studií nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Důležité je vědět, proč děti hrají.

„Hraní jim dává spoustu možností být hrdinou, vyhrávat, být silný. To jim třeba může chybět v reálnem světě, zároveň ale pro některé děti je to sociální kontakt s jinými lidmi nebo kamarády online, nebo některé děti rády překonávají překážky, luští rébusy, vyloženě rády se intelektuálně namáhají,“ vysvětluje.

To je podle MIchaely Slussareff zdravá motivace. Zároveň dodává, že pokud je dítě hrou pohlcené a hraje hodiny, bývá to jen dočasné.

V jakém věku dát dítěti telefon? A jaký by měl být? Rodiče preferují při nástupu do školy tlačítkový mobil Číst článek

Nadšení v řádech týdnů až měsíců opadne, dítě hru dohraje nebo se jí přesytí. Zbystřit bychom měli v případě, že dítě hraje, aby uniklo realitě.

„To znamená, hraju proto, že se mi nedaří ve škole, že se mi nedaří doma, že jsem nešťastný. Když hraju, tak se mi udělá líp, a to znamená, že začnu to hraní používat jako nějakou univerzální náplast na jakoukoli bolístku,“ říká odbornice.

Rodiče by měli s dítětem hlavně mluvit - o tom, co hraje, co ho baví a co naopak ne. Měli by taky svým potomkům ukázat, jak trávit čas jinak než hraním na internetu.

Soupeřit s vývojáři her ale není pro rodiče snadné.

„V českém prostředí je nejčastěji problematickou hrou u dětí Fortnite, která obsahuje velké množství návykových prvků a velká spousta dětí si s tím opravdu neví rady. Ale zase nemůžu říct, že v tom a v tom věku, dítě, pokud hraje tolik a tolik hodin Fortnite, tak se stane nebo nestane závislým,“ uzavírá odbornice.