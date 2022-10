Červená Karkulka s mobilem a selfíčky. Kniha Kyberpohádky má přiblížit dětem nástrahy internetu

Představte si červenou Karkulku v roce 2022, jak jde navštívit babičku. Kromě bábovky a kytičky by určitě nesla v košíku i mobilní telefon. A cestou by si fotila selfíčka, tedy fotky sebe sama, a dávala je na sociální sítě jako Instagram nebo Facebook. Centrum kybernetické bezpečnosti chce právě na klasických pohádkách ukázat i těm nejmenším dětem nástrahy internetu. Vznikla proto nová kniha Kyberpohádky, které mají také audioverzi na internetu. Praha 16:55 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Červená karkulka jako kyberpohádka | Foto: Centrum kybernetické bezpečnosti

Jedním z autorů nové knihy Kyberpohádky je Tomáš Müller, prezident odborné společnosti pro kybernetickou bezpečnost AFCEA. „Nápad přišel zhruba před rokem a půl, v covidu. Bavili jsme se o tom, co by mohlo být vhodné pro nejmenší děti, aby se postupně seznamovali s kybernetickou bezpečností,“ popisuje pro Radiožurnál.

O knize Kyberpohádky natáčela Iveta Vávrová

Podle Mullera je knížka určená každému dítěti, které dostává do rukou mobil nebo tablet - a sleduje na nich třeba pohádky dostupné na internetu. „Když dítě něco najde, tak jde za rodiči a ptá se, co to je, tak úplně stejně by to mělo fungovat v kybernetickém světě. Nemělo by to být tak, že vše odkliknu, ale jít se zeptat, co to je,“ vysvětluje Müller.

Že je dobré děti seznámit s bezpečným chováním na internetu co nejdříve, si myslí i třeba ředitelka pražské mateřské školky na výšinách Michaela Ekltová. „Odborníci na kyberšikanu upozorňují, že je potřeba začít co nejdříve, aby děti věděly, kde jsou rizika. Když jsou děti malé, tak vás poslouchají, s 12letým dítětem se bude těžko pracovat. Aby si děti uvědomovaly, že nebezpečí je skryté, nevidí ho, nevnímají,“ doplňuje.

A proto Kyberpohádky vyzkouší v její mateřské škole s pětiletými dětmi. Učitelé podle Ekltové mají k dispozici didaktické listy.

Rodiče, kteří sdílí fotky dětí, nedomýšlejí následky. Obrázky se můžou stát pornografií i ovlivnit vztahy Číst článek

„Budeme pilotovat projekt Kyberpohádky. Paní učitelky je budou nejprve seznamovat s tím, kde se mohou s internetem setkat. Je potřeba to nejdříve dětem ukázat, zjistit, jestli to znají, pak se bude pracovat s jednotlivými pohádkami. Bude se využívat metodických listů a budeme ověřovat, jak na to děti reagují,“ přibližuje Ekltová.

V knize je i slovníček pojmů, aby výrazům jako selfíčko nebo sociální sítě porozuměli i třeba prarodiče. Kyberpohádky jsou dostupné online také v anglickém a německém překladu.

Krátké pohádky pro vzdělávání dětí ohledně bezpečnosti na internetu využili také na Slovensku. K dispozici jsou s českými titulky zde.