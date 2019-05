Kyberšikana v Česku. Polovina mladých lidí v Ústeckém kraji zažila urážení nebo ponižování

O Lince bezpečí

Nevíš si rady? Ubližuje ti někdo? Bojíš se? Rodiče ti nerozumí? Nezvládáš to? I v takových případech pomáhá dětem do 26 let Linka bezpečí, která je anonymní a zdarma. Denně se na ni obrátí stovky dětí. Stačí zavolat na 116 111 nebo se podívat na web Linkabezpeci.cz.