Kyberšikana trápí děti i rodiče. Online poradny jich vyhledalo o 40 procent více než před rokem

Kyberšikana nebo vydírání kvůli intimním fotkám na internetu trápí stále víc dětí a dospívajících. Upozorňují na to organizace, které se jim snaží pomáhat. Třeba na online poradnu projektu E-Bezpečí se za první letošní čtvrtrok obrátilo o 40 procent víc dětí než za stejnou dobu loni. Od začátku roku zaznamenala celkem 155 případů, kdy děti potřebovaly problémy na internetu vyřešit. Za celý rok jich přitom průměrně bývá do čtyř set. Praha 18:17 15. dubna 2021

„Dobrý den, stala se mi jedna špatná věc a nevím, jak to řešit. Poslala jsem kamarádovi přes internet svoje nahé fotky s podmínkou, ať je nikomu neukáže,“ napsala na začátku letošního března do online poradny patnáctiletá dívka. Její kamarád fotografii rozeslal svým známým. „Nevím co dělat, nechci to říkat rodičům, protože jsou hodně přísní a byl by z toho větší stres. Můžete mi prosím poradit co dělat?“

Na poradnu se obrací i rodiče - třeba maminka devítileté dívky: „Dnes jsem jí v telefonu našla Instagram a konverzaci s nějakým klukem, kde si vyměňovali nahé fotky přirození. Nevím, zda jí k tomu nějak nutil, protože si hodně povídali přes videohovory. Bohužel mu Verunka napsala i přesnou adresu, kde bydlíme. Mám velký strach a vůbec nevím, co dál.“

Podle Kamila Kopeckého z projeku E-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci řeší podobné problémy pracovníci poradny v posledních třech měsících výrazně častěji než dřív.

„Máme v poradně velký nárůst počtu případů vydírání a vyhrožování, kdy byl intimní materiál, který byl v dobré víře nasdílen tomu našemu internetovému kamarádovi, nějakým způsobem zneužit a použit třeba k tomu vylákat z dítěte peníze,“ sdělil Radiožurnálu.

Kopecký dále upozorňuje na to, že roste počet případů, kdy děti intimní fotky samy posílají buď svému příteli či přítelkyni. Ti ale fotky pak mohou dál zneužít.

Přístup k osobním údajům

Případů, kdy si dítě vyhlédne sexuální predátor, je podle Kopeckého podstatně méně. Stávají se ale také. Přispět k tomu mohou i nejrůznější úniky dat, které útočníkům usnadní přístup k osobním údajům dítěte - z poslední doby třeba zveřejnění databáze půl miliardy uživatelů Facebooku.

Je v ní i milion tři sta tisíc Čechů a mezi nimi řada nezletilých včetně čísla jejich mobilního telefonu nebo adresy bydliště a školy, upozorňuje Kopecký. „Problém je v tom, že jsou jako kdyby koncentrované na jednom místě. Že už někdo předpřipravil databázi kontaktů. Na druhou stranu je potřeba říci, že pachatelé, kteří kontaktují děti, tak je kontaktovali i před únikem těchto informací a budou je pravidelně kontaktovat i po úniku těchto informací.“

Únik dat může zkomplikovat život třeba obětem pronásledování - tedy stalkingu, dodává specialistka na stalking, advokátka Lucie Hrdá. „U stalkerů je problém jakákoliv informace, ke které předtím neměli přístup – to znamená pokud si oběť třeba vyměnila telefon, což je velmi častá rada a někdy prostě nic jiného nezbyde, tak teď na to můžou přijít,“ varuje.

Lidé by si proto měli rozmyslet, jaké údaje sociálním sítím svěří, zdůrazňuje odborník na bezpečnost webových aplikací Michal Špaček: „Nejlepší je třeba Facebooku (nebo sociálním sítím obecně) to telefonní číslo vůbec nedávat, protože ty ho většinou nepotřebují. To bych doporučil telefonní číslo smazat. Teď už sice může být pozdě, ale i přesto. Pokud ho ta síť nutně nepotřebuje, nedávat.“

V konkrétní uniklé databázi z Facebooku jsou údaje z přelomu let 2018 a 2019. Už v minulosti unikly stovky tisíc dat zákazníků například z internetového obchodu Mall.cz.