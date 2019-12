V kyrgyzském muzeu se během feministické výstavy svlékla dánská umělkyně, ředitelka muzea odstoupila

Ředitelka muzea výtvarného umění v Kyrgyzstánu Mira Džangaračevová v pondělí oznámila, že kvůli výhrůžkám po feministické výstavě odstoupila z funkce. Během výstavy se totiž obnažila dánská umělkyně. O vystoupení některá média v této postsovětské, převážně muslimské zemi informovala jako o „pornografii v muzeu“. Biškek 21:17 2. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Jazyk těla byl zneužit, aby dezorientoval společnost,“ prohlásil ministr kultury Azamat Džamakulov, který ředitelku muzea nepodpořil. Připustil, že představení bylo povoleno, ale prý v podobě odlišné od podoby, která byla později k vidění. Demisi ředitelky přijal se slovy, že „přiznala svou vinu“.

Džangarečevová uvedla, že svým odstoupením chce ochránit pracovníky muzea a organizátorky první feministické výstavy moderního umění Feminnale před fyzickou likvidací, kterou hrozí příslušníci nacionalistických kruhů.

Feminnale byla první feministická výstava v Kyrgyzstánu, která měla upozornit na násilí vůči ženám a na nerovnoprávnost. Měla trvat 17 dnů, na památku 17 dívek z Kyrgyzstánu, které zahynuly před třemi lety při požáru v Moskvě. Na akci vystavovala padesátka umělců z 22 zemí. Ministr kultury výstavu pozastavil, dokud zvláštní komise neodstraní ta nejprovokativnější díla.

„Můj názor zní, že je to výstava seriózní, novátorská, která jde do hloubky. Stojí za to ji vidět a vytvořit si na ní vlastní názor, a ne jen nadávat a plivat,“ zastala se výstavy exprezidentka Roza Otunbajevová.

„Ženy bojují za rovnoprávnost, za právo podílet se na veřejném a politickém životě, za právo na vzdělání a možnost pracovat, za právo se rozvést, za právo na majetek a za další práva. Ale může snad problém vyřešit nahé ženské tělo či genitálie, anebo v tom snad tkví celý feminismus? Pomůže to nějak ženským právům ve světě,“ pozastavil se nad výstavou server Limon.kg, který na snímcích raději některé tělesné partie začernil.

Pracovníci muzea a návštěvnice tvrdí, že vystoupení Dánky Julie Saveryové, které mělo upozornit na problémy žen v sexuálním průmyslu, bylo jen jedním z množství uměleckých akcí, které se obešly bez obnažování. Výstava byla podle agentury AFP zaměřena hlavně na kyrgyzský venkov, kde „krádeže nevěst“ zůstávají běžnou praxí: tedy mladé dívky unášejí muži, za které jsou pak dívky nuceny se proti své vůli provdat, protože je vlastní rodiny považují za zneuctěné a poskvrněné.